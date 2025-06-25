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«Культ Києва»: у столиці стартує головний мистецький фестиваль літа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Культ Києва»: у столиці стартує головний мистецький фестиваль літа
Організатори фестивалю запрошують поглянути на творчість шістдесятників як на живу частину міського життя
колаж: glavcom.ua

Цьогорічним фокусом фестивалю стане Київ шістдесятників. У фіналі всіх порадує виступ гурту «Мова» на легендарній терасі Малого театру

З 26 по 29 червня вдруге у столиці відбудеться камерний фестиваль локального мистецтва «Культ Києва», присвячений столиці, її культурі та знаковим постатям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів заходу. 

Фокус-тема фестивалю

Зазначається, що цьогорічним фокусом фестивалю стане Київ шістдесятників – покоління, яке через літературу, кіно, музику, візуальне мистецтво та спротив творило образ міста, актуальний і зараз. Організатори фестивалю вирішили поглянути на творчість шістдесятників як на живу частину міського життя.

Цьогорічним фокусом фестивалю стане Київ шістдесятників
Цьогорічним фокусом фестивалю стане Київ шістдесятників
фото: пресслужба фестивалю «Культ Києва»

Цьогоріч на гостей чекатимуть лекції, виставка візуального мистецтва, читання прози та поезії шістдесятників, музичні виступи, екскурсії та театральні вистави. Крім того, відбудеться ярмарок локальних брендів і благодійний аукціон. Закриє фестиваль виступ гурту «Мова» на дегендарній терасі Малого театру.

Розклад та локація подій 

Організатори вирішили зосередитися на деталях, тож лекції та події в межах фестивалю будуть присвячені не загальному, а окремим творам, місцям або проявам культури шістдесятників. 

«Ми свідомо звужуємо фокус, щоб через уважний погляд на мале вийти до великого. Віримо, що шлях до розуміння епохи лежить через окремі історії, тексти, образи. Через мікрокосмос — до макрокосмосу. Бо все починається з малого», – пояснює художній керівник, директор Малого театру Дмитро Весельський. 

«Культ Києва»: у столиці стартує головний мистецький фестиваль літа фото 1
фото: пресслужба фестивалю «Культ Києва»
«Культ Києва»: у столиці стартує головний мистецький фестиваль літа фото 2
фото: пресслужба фестивалю «Культ Києва»

Екскурсії у рамках фестивалю

Аби показати місто шістдесятників сповна команда Малого театру підготувала екскурсії містом. Серед них:

  • «60-ки. Залюблені в Київ» під час якої Ганна Пилипенко стане провідницею в подорож, присвячену поколінню, яке прагнуло відродити українську культуру.
  • «Поетична прогулянка» з експерткою з читання та головною редакторкою медіа про культуру «Сенсор» Анастасією Євдокимовою.  
  • «Екскурсія в кабінет-музей Вʼячеслава Чорновола». Гості фестивалю мають можливість відвідати особливе місце для всієї нашої країни, місце, де приймались надважливі рішення – меморіальний кабінет українського політика,  публіциста, літературного критика, діяча руху опору проти зросійщення  та національної дискримінації  українського народу  Вʼячеслава Чорновола.
  • «Маршрут памʼяті Байковим кладовищем» місцями поховань видатних шістдесятників, яку проведе екскурсоводка третьої хвилі Ганна Пилипенко.
  •  «Музей під відкритим небом» з арт-критикинею Лізаветою Герман до місць, де мав свою майстерню художник та графік Григорій Гавриленко, творила Ада Рибачук та Володимир Мельниченко, зокрема до саду просто неба з безцінними памʼятками творів українського монументального мистецтва.

Лекційна програма: 

У межах лекційної програми на слухачів чекає:

  • Лекція «Найзагадковіший київський шістдесятник: той, хто гуляв Печерськом із фантастичним слоном» від літературознавця В’ячеслава Левицького, яка охопить подробиці життя найзагадковішого київського шістдесятника, а кого саме – лектор пропонує з'ясувати під час події.
  • Лекція «Шістдесятники за 60 хвилин. Сміливці проти імперії» історика Івана Міщука, що розкриє вплив шістдесятників на літературу, мистецтво й громадське життя.
  • Лекція «Київські фрески: кіновізії в об’єктиві шістдесятників» про українське кіно 1960-х з кінознавицею та координаторкою «Такфлікс» Олександрою Калініченко. Мова йтиме не лише про особливості українського поетичного кіно. Відвідувачі ознайомляться з ключовими фільмами та режисерами цього періоду.

На гостей фестивалю також чекає майстерка з комбінованого колажу «На крилах Боривітру» з Оленою Зарецькою – художницею та онукою Алли Горської й Віктора Зарецького. Разом з Оленою відвідувачі створять колаж за мотивами маріупольської мозаїки 1960-х – «Боривітер», яку зруйнували росіяни у 2022 році.

Крім того, усі гості фестивалю зможуть відвідати камерну виставку Анатолія Сумара «Вулиця», ярмарок локальних брендів, благодійний аукціон, який проведе автор каналу «Загін кіноманів» Віталій Гордієнко

Музична програма

Для поціновувачів ранньої української естради в просторі Vinyla музичний критик та головний редактор «Лірум» Олексій Бондаренко влаштує справжню вечірку. На ній буде вініл, коктейлі та розмови про становлення української естради. У плейлисті вечора: ВІА «Кобза, «Смерічка», «Ватра» та інші. 

Вініл, коктейлі та розмови про становлення української естради чекають поціновувачів ранньої української естради в просторі Vinyla
Вініл, коктейлі та розмови про становлення української естради чекають поціновувачів ранньої української естради в просторі Vinyla
фото: пресслужба фестивалю «Культ Києва»

Закриє фестиваль виступ гурту «Мова» на терасі Малого театру. Вхід вільний для всіх, у кого є хоч один квиток на будь-яку подію фестивалю.

Нагадаємо, з 29 травня по 1 червня 2025 року у Києві традиційно відбувся Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Найяскравіші новинки «Книжкового Арсеналу»

До слова, депутатка Київради від партії «Удар», голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха призначена на посаду генерального директора Музею історії міста Києва.

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Теги: Київ культура театр мистецтво фестиваль

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