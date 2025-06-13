Депутатка Київради очолила головний музей столиці
Музей історії Києва отримав нову керівницю. Наказ про призначення Вікторії Мухи підписано 12 червня
Депутатка Київради від партії «Удар», голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха призначена на посаду генерального директора Музею історії міста Києва. Про це, як повідомляє «Главком», йдеться у відповідному наказі департаменту культури Київської міської державної адміністрації від 12 червня 2025 року. Документ є в розпорядженні редакції.
«Призначити Муху Вікторію Вячеславівну на посаду генерального директора Музею історії міста Києва з 13 червня 2025 року на умовах контракту тимчасово, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або спливу 12 місяців з дня призначення чи скасування воєнного стану», – йдеться у наказі від 12 червня 2025 року за підписом директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради Сергія Анжияка.
За даними джерел «Главкома», рішення про це призначення соратниці схвалив особисто міський голова Віталій Кличко. На цю посаду також претендували інші кандидати. Зокрема, «Європейська солідарність», що є впливовою у Київраді, намагалася пролобіювати призначення Оксани Немчук, театральної продюсерки, яка має добрі стосунки з Іриною Геращенко, нардепкою з франкції Петра Порошенка. Немчук нині є директором-розпорядником столичного Театру Лесі Українки, який розташований у будівлі поруч з Музеєм Києва.
Що відомо про Вікторію Муху
Освіта
- У 2003 році Вікторія Муха закінчила Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікацію – магістр права (диплом з відзнакою).
- У 2004 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ) за спеціальністю «Міжнародна економіка», присвоєно кваліфікацію – магістр міжнародної економіки.
- У 2003-2004 роках брала участь у «Програмі підвищення кваліфікації молодих управлінців Уряду України».
- У 2005 році навчалась на стипендіальній програмі Фонду Джона Сміта у Великій Британії.
- У 2023 році завершила навчання в аспірантурі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-науковою програмою «Політологія».
- У 2023 році здобула науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності «Політологія» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Трудова діяльність:
- 2003-2005 рр. – консультант, старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, Апарат Верховної Ради України.
- 2005-2007 рр. – керівник загального відділу, Центральний виконавчий комітет Політичної партії «Народний Союз Наша Україна».
- 2007 рік - радник глави Секретаріату Президента України секретаріату Служби Глави Секретаріату Президента України, Секретаріат Президента України.
- 2007-2008 рр. – керівник Відділу законодавчих ініціатив Департаменту розвитку громадянського суспільства, Громадська організація «Фонд регіональних ініціатив «ГАРТ».
- 2008-2019 рр. – помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України.
- 2019-2023 рр. – директор Благодійної організації «Фонд Олександра Третьякова».
- 2023 рік – заступник начальника управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.
- 2023 рік – по теперішній час – начальник Управління регіональних та зовнішніх комунікацій секретаріату Київської міської ради.
Громадська діяльність:
- 2014-2015 рр. – депутатка Київської міської ради VII скликання, територіальний виборчий округ № 46 (Святошинський район м. Києва).
- 2015-2020 рр. – депутатка Київської міської ради VIII скликання, територіальний виборчий округ № 94 (Святошинський район м. Києва).
- 2020 рік - по теперішній час – депутатка Київської міської ради ІХ скликання від Київської міської організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка», територіальний виборчий округ № 11 (Святошинський район м. Києва).
Що відомо про Музей історії міста Києва
«Музей історії міста Києва» створено 14 листопада 1978 року та відкрито у першому кварталі 1979 року. Музей висвітлює всю багатовікову історію Києва, від найдавніших часів до сучасності. Він охоплює різні аспекти життя міста: історичні події, культурний розвиток, наукові досягнення, літературу, мистецтво, а також суспільно-політичні зміни. Це дозволяє відвідувачам отримати цілісне уявлення про шлях розвитку столиці.
Основні будівлі музею:
- Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Б. Хмельницького, 7). Використовується для постійної та тимчасових експозицій, адміністрації «Музею історії міста Києва» та його філій.
- Український дім (вул. Хрещатик 2). 4, 5 поверхи використовуються для фондових сховищ, співробітників відділу фондів, наукових відділів музею та господарської служби.
Музей налічує дев'ять філій:
- Музейно-виставковий центр (вул. Б. Хмельницького, 7)
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
- Музей української діаспори
- Садиба на Кудрявці
- Музей окупації Києва
- Музей Шолом-Алейхема
- Музей шістдесятництва
- Літературно-меморіальний музей М. Булгакова
- Музей Сержа Лифаря (на етапі створення)
Нагадаємо, колишня глава департаменту культури КМДА, генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова померла на початку квітня. 8 березня Діана Попова повідомила у Facebook, що переживає найважчі тижні свого життя, долаючи біль, хворобу, відчай, тотальне знесилення і розпач. Вона подякувала всім, хто підтримує її в ці складні дні, зокрема лікарям і колегам, які працюють із потрійною віддачею. 13 квітня у соціальній мережі Попової з'явився допис, з якого стало зрозуміло, що тяжка недуга здолала її. За життя Діана Попова вважала, що Музей історії міста Києва заслуговує статусу Національного.
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