Депутатка Київради очолила головний музей столиці

Музей історії Києва отримав нову керівницю. Наказ про призначення Вікторії Мухи підписано 12 червня

Депутатка Київради від партії «Удар», голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха призначена на посаду генерального директора Музею історії міста Києва. Про це, як повідомляє «Главком», йдеться у відповідному наказі департаменту культури Київської міської державної адміністрації від 12 червня 2025 року. Документ є в розпорядженні редакції.

«Призначити Муху Вікторію Вячеславівну на посаду генерального директора Музею історії міста Києва з 13 червня 2025 року на умовах контракту тимчасово, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або спливу 12 місяців з дня призначення чи скасування воєнного стану», – йдеться у наказі від 12 червня 2025 року за підписом директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради Сергія Анжияка.

Наказ про призначення Вікторії Мухи фото: glavcom.ua

За даними джерел «Главкома», рішення про це призначення соратниці схвалив особисто міський голова Віталій Кличко. На цю посаду також претендували інші кандидати. Зокрема, «Європейська солідарність», що є впливовою у Київраді, намагалася пролобіювати призначення Оксани Немчук, театральної продюсерки, яка має добрі стосунки з Іриною Геращенко, нардепкою з франкції Петра Порошенка. Немчук нині є директором-розпорядником столичного Театру Лесі Українки, який розташований у будівлі поруч з Музеєм Києва.

Що відомо про Вікторію Муху

Освіта

У 2003 році Вікторія Муха закінчила Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікацію – магістр права (диплом з відзнакою).

У 2004 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ) за спеціальністю «Міжнародна економіка», присвоєно кваліфікацію – магістр міжнародної економіки.

У 2003-2004 роках брала участь у «Програмі підвищення кваліфікації молодих управлінців Уряду України».

У 2005 році навчалась на стипендіальній програмі Фонду Джона Сміта у Великій Британії.

У 2023 році завершила навчання в аспірантурі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-науковою програмою «Політологія».

У 2023 році здобула науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності «Політологія» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:

2003-2005 рр. – консультант, старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, Апарат Верховної Ради України.

2005-2007 рр. – керівник загального відділу, Центральний виконавчий комітет Політичної партії «Народний Союз Наша Україна».

2007 рік - радник глави Секретаріату Президента України секретаріату Служби Глави Секретаріату Президента України, Секретаріат Президента України.

2007-2008 рр. – керівник Відділу законодавчих ініціатив Департаменту розвитку громадянського суспільства, Громадська організація «Фонд регіональних ініціатив «ГАРТ».

2008-2019 рр. – помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України.

2019-2023 рр. – директор Благодійної організації «Фонд Олександра Третьякова».

2023 рік – заступник начальника управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

2023 рік – по теперішній час – начальник Управління регіональних та зовнішніх комунікацій секретаріату Київської міської ради.

Громадська діяльність:

2014-2015 рр. – депутатка Київської міської ради VII скликання, територіальний виборчий округ № 46 (Святошинський район м. Києва).

2015-2020 рр. – депутатка Київської міської ради VIII скликання, територіальний виборчий округ № 94 (Святошинський район м. Києва).

2020 рік - по теперішній час – депутатка Київської міської ради ІХ скликання від Київської міської організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка», територіальний виборчий округ № 11 (Святошинський район м. Києва).

Що відомо про Музей історії міста Києва

«Музей історії міста Києва» створено 14 листопада 1978 року та відкрито у першому кварталі 1979 року. Музей висвітлює всю багатовікову історію Києва, від найдавніших часів до сучасності. Він охоплює різні аспекти життя міста: історичні події, культурний розвиток, наукові досягнення, літературу, мистецтво, а також суспільно-політичні зміни. Це дозволяє відвідувачам отримати цілісне уявлення про шлях розвитку столиці.

Основні будівлі музею:

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Б. Хмельницького, 7). Використовується для постійної та тимчасових експозицій, адміністрації «Музею історії міста Києва» та його філій.

Український дім (вул. Хрещатик 2). 4, 5 поверхи використовуються для фондових сховищ, співробітників відділу фондів, наукових відділів музею та господарської служби.

Музей налічує дев'ять філій:

Музейно-виставковий центр (вул. Б. Хмельницького, 7)

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського

Музей української діаспори

Садиба на Кудрявці

Музей окупації Києва

Музей Шолом-Алейхема

Музей шістдесятництва

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова

Музей Сержа Лифаря (на етапі створення)

Нагадаємо, колишня глава департаменту культури КМДА, генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова померла на початку квітня. 8 березня Діана Попова повідомила у Facebook, що переживає найважчі тижні свого життя, долаючи біль, хворобу, відчай, тотальне знесилення і розпач. Вона подякувала всім, хто підтримує її в ці складні дні, зокрема лікарям і колегам, які працюють із потрійною віддачею. 13 квітня у соціальній мережі Попової з'явився допис, з якого стало зрозуміло, що тяжка недуга здолала її. За життя Діана Попова вважала, що Музей історії міста Києва заслуговує статусу Національного.