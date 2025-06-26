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До Дня Конституції України у Києві пройдуть сім безкоштовних екскурсій: як зареєструватися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Дня Конституції України у Києві пройдуть сім безкоштовних екскурсій: як зареєструватися
Серед запропонованих екскурсій є дві спеціальні програми
фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації

Реєстрація на всі екскурсії є обов'язковою, оскільки кількість місць обмежена

Управління туризму та промоцій КМДА спільно з Київським центром розвитку туризму підготували чудовий подарунок для киян та гостей столиці: сім безоплатних екскурсій, присвячених історії української Конституції та права. Ці заходи відбудуться з п'ятниці, 27 червня, по неділю, 29 червня, і стануть чудовою нагодою поглибити знання про державотворчі процеси України. Про це повідомляє «Главком».  

Особливістю цієї ініціативи є її інклюзивність. Серед запропонованих екскурсій є дві спеціальні програми для дітей віком від 12 років, а також одна екскурсія, адаптована для людей з порушеннями слуху. 

Деталі екскурсій:

Екскурсія «Тисячолітній шлях Конституції»

Ця екскурсія занурить учасників у світ перших законів Київської Русі, Війська Запорозького та УНР, а також розкаже про ухвалення Основного Закону незалежної України.

Дати та час:

Екскурсія для дітей «Шляхами українського права» (для дітей від 12 років)

Юні учасники дізнаються, як студенти створювали правові акти, про найбільший успіх Центральної Ради на міжнародній арені та роль перекладача Біблії у церковній реформі.

Дати та час:

Екскурсія «Конституція – від створення до сьогодення»

Ознайомтеся з історією Основного Закону України від перших розробок на початку XVIII століття до ухвалення сучасної Конституції у 1996 році.

Дати та час:

  • 28 червня, субота, 12:00 (адаптована для людей із порушеннями слуху). Реєстрація за посиланням
  • 29 червня, неділя, 12:00. Реєстрація за посиланням

 Важлива інформація для учасників:

Реєстрація на всі екскурсії є обов'язковою, оскільки кількість місць обмежена. Після реєстрації учасники отримають підтвердження на електронну пошту та телефонним дзвінком. Місця зустрічей будуть вказані в реєстраційних анкетах.

Не пропустіть чудову можливість провести вихідні з користю, поглибити свої знання про історію України та її основний закон.  

Нагадаэмо, Конституція України була ухвалена вранці 28 червня 1996 року. Засідання Верховної Ради тривало майже добу. Тоді за неї проголосувало 315 народних депутатів. На жаль, з тієї ночі лишилось вкрай мало фотографій, адже в залі був пристунім лише один фотограф – кореспондент Associated Press Єфрем Лукацький. 

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Теги: вихідні Київ Конституція відпочинок студенти закон реєстрація подарунок

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