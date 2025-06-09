«Чорна хмара» з Софійської площі полетить на міжнародний фестиваль: деталі

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн

Сьогодні, 9 червня, кияни та гості столиці можуть побачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яку Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man. Скульптуру на огляд встановили на Софійській площі напередодні, 7 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15. Вона складається з 45 маленьких хмарин. Для її виготовлення знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Час від часу хмара «оживає» спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки.

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15 фото: Daily Art/Facebook

«Коли ти бачиш величезне чорне щось, то воно точно не говорить про щось хороше, миле. Ми говоримо: є у світі багато і людство схильне їх ігнорувати, не звертати увагу. І ми говоримо, що загроза нависла, бюря насувається і давайте готуватися до цього і не робити вигляд, що тут нічого немає», – каже виконавча продюсерка Марія Мороз.

Сьогодні, 9 червня, кияни та гості столиці можуть побачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара») на Софійській площі фото: Daily Art/Facebook

«Головний меседж – готуйтесь! Ми хотіли сказати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися десь від них. Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це», – додає художник Олексій Сай.

Що відомо про фестиваль Burning Man

Burning Man – це щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Традиційно учасники готують незвичайні костюми, які мають дивувати інших людей.

Самі організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. У пустелю привозять твори сучасного мистецтва, а кульмінацією Burning Man є спалення величезної дерев'яної статуї людини в останній день заходу.

Україна на Burning Man

Теми фестивалю щороку різні: «Добро і зло», «Колесо часу», «Еволюція», «Метаморфози», «Я, робот» та інші.

У 2024 році фестиваль проходив із 25 серпня до 2 вересня. Від України скульптуру для події також створив художник Олексій Сай – це великі літери, що складалися у фразу I'm fine. Напис був виконаний зі знищених знаків населених пунктів.

У 2023 році на Burning Man Україна представила військовий меморіал із протитанкових їжаків «Храм їжака» (The Hedgehog Temple).

Цьогоріч Burning Man триватиме з 24 серпня по 1 вересня.

Нагадаємо, ввечері 16 травня на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи.