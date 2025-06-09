«Чорна хмара» з Софійської площі полетить на міжнародний фестиваль: деталі
«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн
Сьогодні, 9 червня, кияни та гості столиці можуть побачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яку Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man. Скульптуру на огляд встановили на Софійській площі напередодні, 7 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.
«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15. Вона складається з 45 маленьких хмарин. Для її виготовлення знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Час від часу хмара «оживає» спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки.
«Коли ти бачиш величезне чорне щось, то воно точно не говорить про щось хороше, миле. Ми говоримо: є у світі багато і людство схильне їх ігнорувати, не звертати увагу. І ми говоримо, що загроза нависла, бюря насувається і давайте готуватися до цього і не робити вигляд, що тут нічого немає», – каже виконавча продюсерка Марія Мороз.
«Головний меседж – готуйтесь! Ми хотіли сказати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися десь від них. Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це», – додає художник Олексій Сай.
Що відомо про фестиваль Burning Man
Burning Man – це щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Традиційно учасники готують незвичайні костюми, які мають дивувати інших людей.
Самі організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. У пустелю привозять твори сучасного мистецтва, а кульмінацією Burning Man є спалення величезної дерев'яної статуї людини в останній день заходу.
Україна на Burning Man
Теми фестивалю щороку різні: «Добро і зло», «Колесо часу», «Еволюція», «Метаморфози», «Я, робот» та інші.
У 2024 році фестиваль проходив із 25 серпня до 2 вересня. Від України скульптуру для події також створив художник Олексій Сай – це великі літери, що складалися у фразу I'm fine. Напис був виконаний зі знищених знаків населених пунктів.
У 2023 році на Burning Man Україна представила військовий меморіал із протитанкових їжаків «Храм їжака» (The Hedgehog Temple).
Цьогоріч Burning Man триватиме з 24 серпня по 1 вересня.
Нагадаємо, ввечері 16 травня на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи.
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