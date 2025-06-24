«Укрпошта» вводить в обіг марку «Мелітополь – це Україна!»

На марці зображено мелітопольську черешню та славнозвісного єнота з херсонського зоопарку

В Україні з’явиться нова марка – «Мелітополь – це Україна!». «Укрпошта» планує ввести її в обіг вже 26 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Укрпошти».

«26 червня вводиться в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку поштова марка «Мелітополь – це Україна!», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Мелітополь – славне українське місто в Запорізькій області, відоме на всю крану як черешнева столиця. У перші дні повномасштабної війни місто було загарбано Росією. Але навіть під тиском тимчасової окупації в серцях мешканців та всіх українців живе надія: Мелітополь обов'язково повернеться додому – до вільної України.

Авторка поштового випуску – художниця Наталя Кохаль.

На марці зображено мелітопольську черешню та славнозвісного єнота з херсонського зоопарку – як символи того, що українці завжди повертають своє: і вкрадені території, і вкрадених тварин.

Тираж марки – 900 тис. пр., кількість марок в марковому аркуші – шість (3*2).

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановлює нові ліміти та посилює контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків.