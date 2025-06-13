СБУ передала столичному музею дрон Sea Baby

Безпілотник успішно виконав декілька місій та сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тис. км

Служба безпеки України передала до Національного музею історії України у Другій світовій війні бойовий дрон Sea Baby. Цей безпілотник знищував кораблі росіян та атакував Кримський міст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Дрон є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів РФ. Експонат належить до класу багаторазових безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування. Зараз Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі – від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.

Ушкодження не дозволяють використовувати дрон за призначенням фото: ssu.gov.ua/СБУ

Безпілотник успішно виконав декілька місій та сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тис. км, зокрема боровся з російською авіацією у грудні 2024 року. Sea Baby отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею.

Директор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук своєю чергою наголосив, що для них велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ.

Безпілотник сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тис. км фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Цей винахід змусив Росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати «зерновий коридор». Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої», – каже він.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки «Sea Baby», але й використовуючи інший дрон, що має назву «Мамай». Так, «Мамай» наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

До слова, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.