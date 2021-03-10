Акція солідарності з окупованим Кримом відбулася в центрі Києва (фото)

Учасники заходу зібрали українські та кримськотатарські книжки для кримчан

Акція солідарності з жителями тимчасово окупованої АР Крим та Севастополя відбулася 9 березня у Києві поблизу памʼятника Тарасу Шевченку. Про це повідомляється на сайті Центру захисту прав Zmina – одного з організаторів акції.

У повідомленні зазначено, що саме 9 березня 2014 року в різних містах Криму, де повним ходом йшла окупація, кримчани виходили на митинги протесту, виступаючи на підтримку теріторіальної цілостності України. Цього дня в Сімферополі були викрадені організатори руху «Євромайдан-Крим» Андрій Щекун та Анатолій Ковальский, а через рік, 9 березня 2015 року, затримали активістів Вельдара Шукурджиєва, Олександра Кравченка та інших, які вийшли святкувати день народження Кобзаря з українськими прапорами.

Учасники акції тримали портрети бранців Кремля та транспаранти з написами «Крим – це Україна», «Ми з вами! Крим – Україна», «Ні – окупації Криму» тощо.

«Низка кримчан платить своєю свободою, щоб Крим лишався українським. Багато людей зараз за ґратами саме через те, що вони публічно висловлюються проти окупації і кажуть, що Крим – Україна. Сьогодні понад сотню наших співгромадян незаконно утримують у місцях несвободи як у Криму, так і на території Російської Федерації», – повідомила очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Під час акції збирали українські та кримськотатарські книжки, щоб розмістити на контрольному пункті вʼїзду та виїзду з тимчасово окупованим Кримом. Учасники заходу також підписували для кримчан листівки та записували відеозвернення зі словами підтримки.

Організаторами заходу виступили Кримська правозахисна група, Центр громадянської просвіти «Альменда», Дім прав людини «Крим», громадська організація «КримSOS», Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», громадська організація «Євромайдан-Крим», Регіональний центр прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Крайова рада українців Криму.

Раніше стало відомо, що російські пропагандисти обурені низькою підтримкою Аксьонова та Путіна на захопленому півострові.