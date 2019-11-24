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    Події в Україні

    У Криму немає підтримки «русского мира», – постпред президента України

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    <p>Постпред президента України у Криму Антон Кориневич</p> - У Криму немає підтримки «русского мира», – постпред президента України

    Постпред президента України у Криму Антон Кориневич

    Скріншот з відео

    Щасливі кримчани – це картинка російської пропаганди – Кориневич

    Постпред президента України у Криму Антон Кориневич вважає, що чимало мешканців окупованого Росією півострова хочуть зберігати «зв’язок з Україною».

    «Русский мир» в окупованому Росією Криму не підтримують. Таку думку постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич висловив в інтерв’ю LB.ua.

    «Я переконаний, що сьогодні у Криму немає підтримки «русского мира». Мешканці півострова зазнають чималих порушень своїх прав, ніхто не може бути впевненим, що сьогодні-завтра його не затримають за надуманими обвинуваченнями. Існує проблема і обмеження ведення бізнесу, і низького рівня медичних послуг, і високих цін на товари. Щасливі кримчани – це картинка російської пропаганди», – сказав він.

    За словами постпреда президента у Криму, «аби повернути землю, треба заручитися підтримкою мешканців Криму, які чекають нас».

    «Ми бачимо, що чимало мешканців Криму хочуть зберігати зв’язок з Україною. Це підтверджують у тому числі факти перетину адміністративної межі з материковою Україною», – зазначив Кориневич.

    Нагадаємо, начальник Генерального штабу пояснив, навіщо Росії потрібен Крим.

    Як повідомлялося, Британський журнал показав ролик з картою України без Криму.

    Крим Україна окупація
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