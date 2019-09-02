Експерт-міжнародник: «Вибори» в Криму легалізують окупацію



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Світлина з відкритих джерел

Реакція на псевдовибори в окупованому Криму буде лакмусовим папірцем для української дипломатії

8 вересня відбудеться єдиний день голосування в РФ. Обиратимуть «Держраду республіки Крим».Такі «вибори» в окупованому Криму буде легалізацією окупації півострова. Адже вони пройдуть на території Севастополя і квазіреспубліки Крим. Реакція на псевдовибори в окупованому Криму буде лакмусовим папірцем для української дипломатії. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

Під час різних зустрічей у Польщі шостий президент тему «виборів» в окупованому Криму не піднімав. «Але тут важлива інша ситуація: яка буде реакція після 8 вересня. З української сторони обов’язково повинні бути заяви, виступи та ноти, які говоритимуть про нелегітимність цього всього. Повинна бути чітка позиція держави. Пригадуємо, як в 2016 році, коли були вибори до Держдуми, попередня влада завжди нагадувала, що відбувся факт виборів в Криму. І навіть ставила питання про легітимність всієї Державної Думи. Тоді питання на міжнародній ставилося правильно, і воно обговорювалося, - каже Бєлєсков.

Він акцентує увагу, що реакція на псевдовибори в окупованому Криму буде лакмусовим папірцем для української дипломатії. Експерт також висловив жаль, що Україна не піднімає цих питань під час зустрічей, наприклад, з американською стороною. «Під час зустрічі з Болтоном, Пенсом не було заявлено українською стороною, що США можуть ставитися до Криму як вони захочуть, це їхнє, звичайно, право, але Українська держава буде проводити власну зовнішню політику, буде дотримуватися тієї позиції, яка є, незалежно від того, чи запросять Путіна на «сімку» (G7 – Главком) у 2020 році чи загалом. Цього всього не було артикульовано», - зауважує Бєлєсков.

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