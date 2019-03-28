Експерт розповів про військово-морську міць України



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Паламарчук пояснив закономірності застосування збройної сили на морі

Сьогодні, 28 березня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Військово-морська міць та її межі».

Максим Паламарчук, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник презентував свою книгу «Військово-морська міць та її межі», а також торкнувся питань, як найпотужніші держави вплітають свою морську міць у ширший контекст політичної стратегії.

Також експерт пояснив закономірності застосування збройної сили на морі. Зазначимо, що переміщення вантажів морем, попри всі загрози від примх морської стихії, було і залишається найменш ресурсозатратним, а відтак і найдешевшим способом транспортування, саме тому торгові судна забезпечують понад 90 % світової торгівлі.

Гість «Главкому» роз’яснив, який потенціал наразі має Україна та коли вона усвідомить себе морською державою.

Зазначимо також, що Паламарчук працював у Національному інституті стратегічних досліджень та апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: