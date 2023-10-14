Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді

В уряді знаходять бюрократичні перепони, щоб не відбулося передачі садиби у власність столиці

Акція пройшла у формі толоки – учасники відмили фарбу з фасаду та винесли сміття із занедбаної будівлі

Активісти влаштували акцію біля будинку Сікорського в Києві, вони вимагали від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля повернути історичну будівлю громаді.

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Акція «Врятуємо дім Сікорського» пройшла у формі толоки – учасники відмили фарбу з фасаду та винесли сміття із занедбаної будівлі.

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«Плануємо й надалі підтримувати своїми силами дім Сікорського. І звертаємося до Дениса Шмигаля про негайний розгляд питання про передачу будівлі на баланс громади міста Києва та прийняття єдиного вірного рішення», – резюмували учасники акції.

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2000 року Міжнародний благодійний фонд «Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського», що належав нардепу-регіоналу Нестору Шуфричу, орендував садибу та зобов'язався відновити її. Проте за 15 років він не виконав жодних реставраційних робіт. Пізніше Міноборони повернуло собі садибу через суд та хотіло відновити пам'ятник, відкривши там музей авіації. Проте ці плани були реалізовані. Раніше в будинку Сікорського сталося кілька пожеж, які значно пошкодили його технічний стан.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово звертався до уряду щодо передачі будинку Сікорського у власність громади Києва. Він зазначав, що в уряді знаходять бюрократичні перепони, щоб не відбулося передачі садиби у власність столиці, а садиба тим часом руйнується.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

На початку червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

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Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.