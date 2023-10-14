Головна Київ Новини
search button user button menu button

Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді
В уряді знаходять бюрократичні перепони, щоб не відбулося передачі садиби у власність столиці
фото: Ольга Гвоздік/Facebook

Акція пройшла у формі толоки – учасники відмили фарбу з фасаду та винесли сміття із занедбаної будівлі

Активісти влаштували акцію біля будинку Сікорського в Києві, вони вимагали від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля повернути історичну будівлю громаді.

Акція «Врятуємо дім Сікорського» пройшла у формі толоки – учасники відмили фарбу з фасаду та винесли сміття із занедбаної будівлі.

5 фото
На весь екран

«Плануємо й надалі підтримувати своїми силами дім Сікорського. І звертаємося до Дениса Шмигаля про негайний розгляд питання про передачу будівлі на баланс громади міста Києва та прийняття єдиного вірного рішення», – резюмували учасники акції.

2000 року Міжнародний благодійний фонд «Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського», що належав нардепу-регіоналу Нестору Шуфричу, орендував садибу та зобов'язався відновити її. Проте за 15 років він не виконав жодних реставраційних робіт. Пізніше Міноборони повернуло собі садибу через суд та хотіло відновити пам'ятник, відкривши там музей авіації. Проте ці плани були реалізовані. Раніше в будинку Сікорського сталося кілька пожеж, які значно пошкодили його технічний стан.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово звертався до уряду щодо передачі будинку Сікорського у власність громади Києва. Він зазначав, що в уряді знаходять бюрократичні перепони, щоб не відбулося передачі садиби у власність столиці, а садиба тим часом руйнується.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

На початку червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Теги: Віталій Кличко Міноборони сміття музей активісти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок Сікорського перебуває у занедбаному стані і потребує термінової реставрації
Столична влада вимагає від Кабміну негайно передати будинок Сікорського громаді Києва
11 червня, 2021, 13:43
Будинок Сікорського у занедбаному стані і потребує термінової реставрації
Суд зняв арешт із будинку Сікорського
5 серпня, 2021, 16:42
Будинок Сікорського перебуває в аварійному стані
Київ знову звернувся до уряду: місто готове врятувати будинок Сікорського
10 листопада, 2021, 14:14

Новини

Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді
Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді
У Києві на території ландшафтного парку стався зсув ґрунту
У Києві на території ландшафтного парку стався зсув ґрунту
Осінні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Осінні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться та скільки триватимуть
У Києві зменшилася кількість повітряних тривог: що це значає
У Києві зменшилася кількість повітряних тривог: що це значає
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
13K
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
9786
На що розраховував ХАМАС?
8492
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
7265
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
7053
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту