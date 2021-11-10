Київ знову звернувся до уряду: місто готове врятувати будинок Сікорського

Київ просить уряд передати будинок Сікорського до комунальної власності

Столична влада готова взяти на себе відповідальність за відновлення історичного будинку на вулиці Ярославів Вал, де колись мешкала сім’я видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. Про це заявив профільний заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів.

«Об’єкт культурної спадщини перебуває в аварійному стані та потребує нагальної консервації та реставрації. Наразі таких робіт ніхто не проводить і, схоже, навіть не думає починати. За інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, Міністерство оборони досі не уклало охоронного договору з Міністерством культури», – наголосив Прокопів.

Заступник голови КМДА нагадав, що у травні цього року Київрада звернулася до уряду з проханням передати будинок Сікорського до комунальної власності, однак до цього часу об’єкт перебуває у віданні Міністерства оборони.

«Закликаю уряд нарешті звернути увагу на стан будинку Сікорського. Передайте цей об’єкт у комунальну власність – ми його зможемо врятувати», – звернувся Прокопів до уряду.

Як відомо, столиця вже кілька років б’ється, щоб будинок Сікорського передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

На початку червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.