Альпіністи знайшли близько 10 куль в стінах готелю «Україна» у Києві

Вилучені кулі відправили на експертизу

Під час альпіністських обстежень будівель поблизу Майдану Незалежності у Києві додатково знайдено і вилучено близько 10 куль, які призначалися для вбивства активістів Революції гідності у лютому 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.



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Вилучені кулі відправили на експертизу

Під час альпіністських обстежень будівель поблизу Майдану Незалежності у Києві додатково знайдено і вилучено близько 10 куль, які призначалися для вбивства активістів Революції гідності у лютому 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Це було зроблено, щоб знайти кулі у будівлях, де слідчі навіть не бачили отворів. І ця робота на сьогодні дала результат — кулі вилучили і кулі, на відміну від попередніх, які були сплющені, або був лише сердечник, якісні. Вони направлені на експертизу», — сказав Горбатюк.

Він додав, що «знайшли десь не менше десятка» куль.

В той же час на питання, яким чином проводився тендер і як обирався цей альпініст, він відповів, що це питання до господарського управління ГПУ.

«Єдине, як керівник слідчого підрозділу, за ту роботу, яку він провів, можу подякувати, тому що дійсно якісна, небезпечна робота, яка дала результат», - сказав начальник департаменту спецрозслідувань Генрокуратури.

Раніше повідомлялося, що з будівлі готелю «Україна» вилучають кулі часів розстрілів на Майдані.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

Гройсмана і Парубія зустріли несхвальними вигуками на Алеї Небесної сотні в річницю розстрілів.

Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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