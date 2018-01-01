Гройсмана і Парубія зустріли несхвальними вигуками на Алеї Небесної сотні в річницю розстрілів

Люди жорстко розкритикували голів уряду і парламенту в річницю розстрілів Майдану

Сьогодні на Алеї Небесної сотні у Києві прем’єр-міністр Володимир Гройсман та спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час покладання квітів до меморіалу загиблим героям потрапили під, м’яко кажучи, не схвальні вигуки з натовпу. По-перше, промову біля пам’ятного знаку вже після третьої хвилини люди почали глушити гаслами



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Люди жорстко розкритикували голів уряду і парламенту в річницю розстрілів Майдану

Сьогодні на Алеї Небесної сотні у Києві прем’єр-міністр Володимир Гройсман та спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час покладання квітів до меморіалу загиблим героям потрапили під, м’яко кажучи, не схвальні вигуки з натовпу.

По-перше, промову біля пам’ятного знаку вже після третьої хвилини люди почали глушити гаслами «Слава Україні». А вже на останніх 20-30 секундах відеозапису, який розміщений на сторінці Гройсмана, можна почути вигуки на кшталт «знущаються над народом», «квіти не за свої гроші купили». «прийшли, св***чі!».

З іншого боку якась жінка взялася захищати глав уряду і парламенту: «Хай ідуть, правильно зробили. Їхня робота така, якби не прийшли, то ще гірше було би».

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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