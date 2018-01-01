У четверті роковини розстрілів на Майдані майже 80% росіян чекають «нової дружби» з Україною

За подіями в Україні стежить 72% росіян

79% росіян сподіваються на відновлення відносин з Україною, при цьому 35% з них упевнені, що рано чи пізно між двома країнами знову будуть «дружні, союзницькі відносини». Такі дані опитування сьогодні, у четверту річницю розстрілів на Майдані та День пам’яті Героїв Небесної сотні оприлюднив Всеросійський центр вивчення



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Росіяни тепер хочуть «нової дружби» з Україною

За подіями в Україні стежить 72% росіян

79% росіян сподіваються на відновлення відносин з Україною, при цьому 35% з них упевнені, що рано чи пізно між двома країнами знову будуть «дружні, союзницькі відносини».

Такі дані опитування сьогодні, у четверту річницю розстрілів на Майдані та День пам’яті Героїв Небесної сотні оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадської думки.

Зазначається, що на питання про майбутнє російсько-українських відносин 44% опитаних висловили впевненість, що «відносини нормалізуються, але дружніми вже ніколи не будуть».

При цьому 35% росіян відповіли, що «обов'язково рано чи пізно відновляться дружні, союзницькі відносини».

ВЦВГМ повідомляє, що лише кожен десятий респондент вважає, що «відносини будуть постійно погіршуватися в результаті прагнення України тісніше інтегруватися із Заходом».

Вагалися з відповіддю 12% опитаних.

Також повідомляється, що за подіями в Україні стежить 72% росіян.

У центрі додають, що при цьому тільки 17% уважно відстежують ситуацію. Там уточнюють, що в 2014-2015 роках таких було від 30% до 40%.

Крім того, дослідження показало, що 40% росіян вважають нинішні відносини РФ з Україною «напруженими» (ця частка найбільш висока серед молоді - 47% в групі від 18 до 24 років), 22% - як ворожі (так частіше думають опитані у віці від 45 до 60 років і старше - 26%), 13% вважають їх прохолодними і 11% нейтральними.

Майже половина опитаних вважає, що протягом останнього року відносини двох країн не стали ні краще, ні гірше (49%), на думку кожного третього вони тільки погіршуються (34%).

Крім того 75% громадян Росії впевнені, що Україна «програла» внаслідок подій на Майдані. У тому, що ті події нічого практично не змінили, переконані 13% і тільки 2% вважають, що Україна виграла.

Повідомляється, що всеросійське опитування проведено 15-16 лютого 2018 року методом телефонного інтерв'ю за випадковою вибіркою, опитано дві тисячі респондентів.

Зазначається, що ймовірність похибки не перевищує 2,2%.

Як відомо, у вівторок, 20 лютого, виповнилося чотири роки російської агресії проти України, коли РФ розпочала окупацію Криму і наступні військові дії на Донбасі. Відповідна дата (20 лютого 2014 роки) закріплена офіційно в проекті постанови №2332 «Про заяву Верховної Ради України» Про відсіч збройної агресії Російської Федерації і подолання її наслідків».

Пам'ять Героїв Небесної сотні сьогодні зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

Як повідомлялося, Гройсмана і Парубія зустріли несхвальними вигуками на Алеї Небесної сотні в річницю розстрілів.

Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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