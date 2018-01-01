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    З будівлі готелю «Україна» вилучають кулі часів розстрілів на Майдані

    5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі готелю
    Генеральна прокуратура заявляє, що почато висотні роботи для вилучення куль із будівлі готелю «Україна» у Києві, які було вистріляно під час розстрілу активістів Євромайдану. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський. Він підтвердив, що тільки в лютому
    • Сьогодні, 11:31
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    Готель &laquo;Україна&raquo;
    Готель «Україна»

    5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі готелю

    Генеральна прокуратура заявляє, що почато висотні роботи для вилучення куль із будівлі готелю «Україна» у Києві, які було вистріляно під час розстрілу активістів Євромайдану. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський.

    Він підтвердив, що тільки в лютому поточного року Генпрокуратура на тендері в системі ProZorro закупила у фізособи-підприємця послугу з пошуку й вилучення куль з будівлі готелю «Україна».

    «Зараз тривають висотні роботи з вилучення цих куль із будівлі... Хочу зазначити, що в готелі «Україна» кулі шукалися й у перші дні, але, правда кажучи, без залучення висотних робіт, тобто менш якісно», - повідомив Донський.

    Прокурор наголосив, що роботи з вилучення куль почато так пізно через велику кількість епізодів - близько 3 тис. - які стосуються злочинів проти активістів Євромайдану.

    5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі на Алеї Героїв Небесної сотні, 4 (готель «Україна») у Києві для проведення слідчого експерименту.

    Строк проведення робіт - до 31 грудня 2018 року.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

    Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

    Гройсмана і Парубія зустріли несхвальними вигуками на Алеї Небесної сотні в річницю розстрілів.

    Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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    Революція Гідності Генпрокуратура Небесна сотня (Євромайдан) розслідування ProZorro
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