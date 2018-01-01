З будівлі готелю «Україна» вилучають кулі часів розстрілів на Майдані

5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі готелю

Генеральна прокуратура заявляє, що почато висотні роботи для вилучення куль із будівлі готелю «Україна» у Києві, які було вистріляно під час розстрілу активістів Євромайдану. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський. Він підтвердив, що тільки в лютому



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Готель «Україна»

5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі готелю

Генеральна прокуратура заявляє, що почато висотні роботи для вилучення куль із будівлі готелю «Україна» у Києві, які було вистріляно під час розстрілу активістів Євромайдану. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський.

Він підтвердив, що тільки в лютому поточного року Генпрокуратура на тендері в системі ProZorro закупила у фізособи-підприємця послугу з пошуку й вилучення куль з будівлі готелю «Україна».

«Зараз тривають висотні роботи з вилучення цих куль із будівлі... Хочу зазначити, що в готелі «Україна» кулі шукалися й у перші дні, але, правда кажучи, без залучення висотних робіт, тобто менш якісно», - повідомив Донський.

Прокурор наголосив, що роботи з вилучення куль почато так пізно через велику кількість епізодів - близько 3 тис. - які стосуються злочинів проти активістів Євромайдану.

5 лютого Генеральна прокуратура купила за 70 тис. гривень послуги з пошуку куль у стінах будівлі на Алеї Героїв Небесної сотні, 4 (готель «Україна») у Києві для проведення слідчого експерименту.

Строк проведення робіт - до 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

Гройсмана і Парубія зустріли несхвальними вигуками на Алеї Небесної сотні в річницю розстрілів.

Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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