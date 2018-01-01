Меморіал Героїв Небесної сотні будуватимуть львів’яни

Переможцем архітектурного конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик

Право на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні у Міжнародному відкритому архітектурному конкурсі виборов проект, створений українською командою зі Львова. Голова журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: president.gov.ua Петро Порошенко взяв участь у презентації проекту-переможця номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні»

Переможцем архітектурного конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик

Право на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні у Міжнародному відкритому архітектурному конкурсі виборов проект, створений українською командою зі Львова.

Голова журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та оголосив фіналістів конкурсу архітектурного проекту Меморіалу Героїв Небесної Сотні, які зайняли перші три місця.

Ними стали два архітектурні проекти з Німеччини та один з України.

Переможцем конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик.

«Ми мали дуже цікавий, насичений день вчора з дуже багатьма дискусіями, які надихали нас і наших українських партнерів. Ви усі були свідками цього», - розповів Матіас Зауербрух про процес відбору переможців та привітав переможців.

«Це дуже символічно, що переміг український проект», - підсумував Петро Порошенко та подякував всім учасниками за небайдужість, щире ставлення до цієї надзвичайно почесної місії.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

Читайте також статтю «Главкома»: Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила правоохоронна система