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    Меморіал Героїв Небесної сотні будуватимуть львів’яни

    Переможцем архітектурного конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик
    Право на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні у Міжнародному відкритому архітектурному конкурсі виборов проект, створений українською командою зі Львова. Голова журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та
    • Сьогодні, 12:15
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    <span>Петро Порошенко взяв участь у презентації проекту-переможця номінації &laquo;Меморіал Героїв Небесної Сотні&raquo;&nbsp;</span>
    Фото: president.gov.ua
    Петро Порошенко взяв участь у презентації проекту-переможця номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні» 

    Переможцем архітектурного конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик

    Право на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні у Міжнародному відкритому архітектурному конкурсі виборов проект, створений українською командою зі Львова.

    Голова журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та оголосив фіналістів конкурсу архітектурного проекту Меморіалу Героїв Небесної Сотні, які зайняли перші три місця.

    Ними стали два архітектурні проекти з Німеччини та один з України.

    Переможцем конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик.

    «Ми мали дуже цікавий, насичений день вчора з дуже багатьма дискусіями, які надихали нас і наших українських партнерів. Ви усі були свідками цього», - розповів Матіас Зауербрух про процес відбору переможців та привітав переможців.

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    «Це дуже символічно, що переміг український проект», - підсумував Петро Порошенко  та подякував всім учасниками за небайдужість, щире ставлення до цієї надзвичайно почесної місії.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

    Пам'ять Героїв зранку вшанували Петро і Марина Порошенки.

    Представники ГО «Родина Героїв Небесної сотні» не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися чотири роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

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