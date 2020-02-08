Синоптики радять українцям забувати про холодні зими



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За останні 25 років було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму, - метеоролог

«Тенденція до стійкого і стрімкого підвищення температури в зимовий період не зміниться, - Микола Куйбіда

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

«За останні 25 років було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму», - поінформував головний синоптик країни.

Метеоролог також зауважив, що з 25 років, протягом 22 з них середня температура була вищою від кліматичної норми і у приблизно половині випадків — значно вищою від норми.

«Загальна тенденція йде до стійкого і стрімкого підвищення температурного режиму в зимовий період. Найближчими роками ця тенденція нікуди не дінеться, адже немає причин для того, щоби щось змінилося», - вважає головний синоптик України.

За словами Кульбіди перехідні сезони – весна та осінь – стали набагато коротшими, особливо весняний період, що може тривати один місяць замість трьох.

«Різкий перехід від зимових процесів до літніх стає характерним. А загальна тенденція до підвищення температури літнього періоду зберігається і підтверджується практично кожного року. Тобто інше літо, аніж тривале і спекотне у нас, мабуть, не скоро буде», - наголосив Микла Кульбіда.

Нагадаємо, 2 лютого у столиці був зафіксований температурний рекорд — 10,7 градусів тепла, а вже за кілька днів маємо мороз і сніг.

До відома, на сайті Українського Гідрометцентру метеорологи інформують, що вже з неділі, 9 лютого температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується до +3+5 градусів. Надалі синоптики прогнозують вдень зновуж плюсову температуру, а також опади у вигляді дощу та снігу.

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