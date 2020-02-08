  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Синоптики радять українцям забувати про холодні зими

    • Розсилка
    За останні 25 років було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму, - метеоролог - Синоптики радять українцям забувати про холодні зими
    За останні 25 років було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму, - метеоролог

    «Тенденція до стійкого і стрімкого підвищення температури в зимовий період не зміниться, - Микола Куйбіда

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «За останні 25 років було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму», - поінформував головний синоптик країни.

    Метеоролог також зауважив, що з 25 років, протягом 22 з них середня температура була вищою від кліматичної норми і у приблизно половині випадків — значно вищою від норми.

    «Загальна тенденція йде до стійкого і стрімкого підвищення температурного режиму в зимовий період. Найближчими роками ця тенденція нікуди не дінеться, адже немає причин для того, щоби щось змінилося», - вважає головний синоптик України.

    За словами Кульбіди перехідні сезони – весна та осінь – стали набагато коротшими, особливо весняний період, що може тривати один місяць замість трьох.

    «Різкий перехід від зимових процесів до літніх стає характерним. А загальна тенденція до підвищення температури літнього періоду зберігається і підтверджується практично кожного року. Тобто інше літо, аніж тривале і спекотне у нас, мабуть, не скоро буде», - наголосив Микла Кульбіда.

    Нагадаємо, 2 лютого у столиці був зафіксований температурний рекорд — 10,7 градусів тепла, а вже за кілька днів маємо мороз і сніг.

    До відома, на сайті Українського Гідрометцентру метеорологи інформують, що вже з неділі, 9 лютого температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується до +3+5 градусів. Надалі синоптики прогнозують вдень зновуж плюсову температуру, а також опади у вигляді дощу та снігу.  

    Читайте більше:
    прогноз погоди українці рекорд повітря весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ