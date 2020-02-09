На Півдні України цієї зими клімат, як у Греції, - синоптик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні росте посушливість на фоні підвищеного температурного режиму, - Кульбіда

Брак опадів – нова проблема України, - Микола Кульбіда

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку метеоролога, помітні зміни погоди здебільшого стосуються середніх і високих широт. «У південніших широтах, на рівні середземноморських країн, якщо говорити про північну півкулю, і точно так само у південній півкулі, від 30 до 50 градусів південної широти, ці зміни не дуже помітні. Хоча вони теж відбуваються. Для прикладу, якщо південна Україна сьогодні поступово наближається за кліматом до Греції, то у самій Греції зміни менші. Ми прогресуємо набагато швидше», - вважає Кульбіда.

Головний синоптик країни говорить, що тривалість літа збільшується, а кількість опадів зменшується.

«Інтенсивність опадів суттєво зменшується, ґрунтові запаси води дуже швидко вичерпуються. З опадами є проблеми», - наголошує синоптик і додає, що і у найближчі роки іншого варіанту, крім зростання температури від літа до літа, він не бачить.

Нагадаємо, 2 лютого у столиці був зафіксований температурний рекорд — 10,7 градусів тепла, а вже за кілька днів маємо мороз і сніг.

До відома, на сайті Українського Гідрометцентру метеорологи інформують, що вже з неділі, 9 лютого температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується до +3+5 градусів. Надалі синоптики прогнозують вдень зновуж плюсову температуру, а також опади у вигляді дощу та снігу.

Читайте більше: