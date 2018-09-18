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    Арештовано терориста ІДІЛ, затриманого в аеропорту «Бориспіль»

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    <div class="copy">Розшукуваного бойовика було затримано в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;</div> - Арештовано терориста ІДІЛ, затриманого в аеропорту «Бориспіль»
    Фото: Держприкордонслужба України
    Розшукуваного бойовика було затримано в аеропорту «Бориспіль»

    Вирішується питання про екстрадицію затриманого до Республіки Таджикистан

    Прокуратурою Київської області затримано громадянина Республіки Таджикистан, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочину пов'язаного із тероризмом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Установлено, що у вересні поточного року, працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України затримано громадянина Республіки Таджикистан, який з лютого поточного року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Таджикистан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину пов'язаного із тероризмом, зокрема участь в терористичній організації «Ісламська держава Іраку (ІДІЛ)», - йдеться в повідомленні.

    За клопотанням Бориспільської місцевої прокуратури до вказаної особи застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

    На даний час вирішується питання про екстрадицію затриманої особи до Республіки Таджикистан з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

    Як повідомлялося, 13 вересня, під час оформлення пасажирів одного з рейсів, що прибув в пункт пропуску «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Таджикистану. На іноземця під час заходів прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерпол. За повідомленням, 29-річний громадянин Таджикистану розшукувався таджицькими правоохоронними органами за здійснення терористичної діяльності. Як стало відомо, громадянин Таджикистану у 2016 році прибув до Сирії, де приєднався до терористичної організації ІДІЛ.

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