Арештовано терориста ІДІЛ, затриманого в аеропорту «Бориспіль»



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Фото: Держприкордонслужба України Розшукуваного бойовика було затримано в аеропорту «Бориспіль»

Вирішується питання про екстрадицію затриманого до Республіки Таджикистан

Прокуратурою Київської області затримано громадянина Республіки Таджикистан, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочину пов'язаного із тероризмом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Установлено, що у вересні поточного року, працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України затримано громадянина Республіки Таджикистан, який з лютого поточного року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Таджикистан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину пов'язаного із тероризмом, зокрема участь в терористичній організації «Ісламська держава Іраку (ІДІЛ)», - йдеться в повідомленні.

За клопотанням Бориспільської місцевої прокуратури до вказаної особи застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

На даний час вирішується питання про екстрадицію затриманої особи до Республіки Таджикистан з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, 13 вересня, під час оформлення пасажирів одного з рейсів, що прибув в пункт пропуску «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Таджикистану. На іноземця під час заходів прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерпол. За повідомленням, 29-річний громадянин Таджикистану розшукувався таджицькими правоохоронними органами за здійснення терористичної діяльності. Як стало відомо, громадянин Таджикистану у 2016 році прибув до Сирії, де приєднався до терористичної організації ІДІЛ.