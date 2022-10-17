Атака дронів на Київ: знайдено тіло ще одного загиблого

З-під завалів житлового будинку врятовано 19 осіб, ще четверо постраждали

Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів по Києву збільшилась до двох. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Станом на зараз (на 12:25, – ред.) врятовано 19 осіб, четверо постраждали, двоє осіб загинуло», – йдеться в повідомленні.

Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.