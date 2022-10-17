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Атака на Київ: загинула молода пара, яка чекала на дитину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Київ: загинула молода пара, яка чекала на дитину
Наслідки рашистської атаки на Україну
Громадське

Внаслідок сьогоднішнього удару по житловому будинку Києва загинули троє людей

Серед загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки дронів у Києві – молода пара, яка чекала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, кули влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них – молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Росія – країна-терорист», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Рашисти атакували Київ дронами: фото, відео (оновлюється)

Теги: Київ Україна окупанти росія війна

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