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    Під Києвом впав літак – є постраждалі

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    Під Києвом впав літак - Під Києвом впав літак – є постраждалі
    Під Києвом впав літак

    Подія сталася 6 грудня о 14 годині

    У неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    Подія сталася о 14 годині. «Встановлено, що в результаті події двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги»,– йдеться в повідомленні.

    На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

    За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

    Теги: літак аварія
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