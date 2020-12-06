Під Києвом впав літак – є постраждалі

Подія сталася 6 грудня о 14 годині

У неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Подія сталася о 14 годині. «Встановлено, що в результаті події двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги»,– йдеться в повідомленні.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.