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    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)

    18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини. - Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)
    18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини.
    фото: пресслужба поліції

    В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення

    Внаслідок авіаудару по Макарову Київської області загинули сім мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

    «18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні. В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

    Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару», – йдеться у повідомленні.

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    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)
    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)
    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)
    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)
    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)

    Нагадаємо, окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені. До слова, станом на вчора, на Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)