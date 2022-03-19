Авіаудар по Макарову: загинули семеро осіб (фото)

В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення

Внаслідок авіаудару по Макарову Київської області загинули сім мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

«18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні. В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені. До слова, станом на вчора, на Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.