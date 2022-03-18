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    Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки

    Гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини - Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки
    Гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини
    фото з відкритих джерел

    Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області

    На Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграмі.

    «Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини», – зазначив він.

    Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів, проте були сигнали «ракетної небезпеки». Сили оборони у підвищеній боєготовності.

    Бориспільський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів. Сили оборони у підвищеній боєготовності.

    Бучанський район. У Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

    Бучанська та Немішаєвсська громади – окопався ворог.

    В Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах – пересування ворога.

    В Ірпіні та Гостомельській громаді вночі були бої.

    Броварський район. Ситуація напружена, проте контрольована.

    У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах – ворожа техніка.

    Вишгородський район

    У тимчасово окупованих Іванківській, Димерській та Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

    Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади.

    Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

    Обухівський район. Ситуація стабільна та контрольована.

    Васильківська громада – постійні загрози ракетного удару. Вночі було чутно вибухи.

    Фастівський район. Ситуація стабільна та контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

    Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки