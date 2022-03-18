Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки

Гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини

Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області

На Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграмі.

«Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини», – зазначив він.

Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів, проте були сигнали «ракетної небезпеки». Сили оборони у підвищеній боєготовності.

Бориспільський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів. Сили оборони у підвищеній боєготовності.

Бучанський район. У Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

Бучанська та Немішаєвсська громади – окопався ворог.

В Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах – пересування ворога.

В Ірпіні та Гостомельській громаді вночі були бої.

Броварський район. Ситуація напружена, проте контрольована.

У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах – ворожа техніка.

Вишгородський район

У тимчасово окупованих Іванківській, Димерській та Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади.

Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

Обухівський район. Ситуація стабільна та контрольована.

Васильківська громада – постійні загрози ракетного удару. Вночі було чутно вибухи.

Фастівський район. Ситуація стабільна та контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.