Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село

Ця жінка прикрила собою маля, і врятувала його життя

Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам

Звертаюсь як мама до мам всієї України!

Жінка на фото прикрила собою маля, і врятувала його життя.

Нас, таких, десятки тисяч.

Всі ми заручники безглуздості і жорстокості окупанта.

Звертаюсь до мешканок ПРИЛЕГЛИХ до бойових дій населених пунктів. Будь ласка, евакуюйтесь в безпечні регіони країни. Не чекайте, поки прилетить у ваше село чи місто.

Багато з вас боїться кудись їхати і воліє залишатися вдома до миті, поки агресор не приїде танком на ваш город або не поцілить у ваш дім. Не чекайте цього.

Краще жити в спортзалі школи, але ЖИТИ.

Вчора поховали дворічну дитину, яка загинула через обстріл умовно безпечного населеного пункту. Цього можна було б уникнути, якби мама ВЧАСНО подбала про евакуацію.

Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам.

Наші збройні сили роблять все від них залежне, аби не дати оркам пройти далі вглиб країни. Наша тероборона захищає наші домівки. Полегшіть їм життя – тимчасово їдьте туди, де ситуація більш контрольована. Не ставайте живим щитом окупантам.

Мами всіх міст-героїв, які зараз мріють опинитись в безпеці зі своїми малюками, закликають вас: поки є можливість виїхати – їдьте. Бо може статися так, що це вікно можливості закриється.

Обіймайте своїх дітей. І їдьте. В спортзал школи, де зробили прихисток, в наметове містечко біля кордону, до знайомих на Закарпаття. Їдьте. Не чекайте.

Слава Україні та кожній мамі, яка оберігає життя.

Джерело: блог Ольги Василевської-Смаглюк

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