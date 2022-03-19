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    Думки вголос

    Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село

    • Ольга Василевська-Смаглюк

      українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії «Слуга народу»

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    Ця жінка прикрила собою маля, і врятувала його життя - Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село
    Ця жінка прикрила собою маля, і врятувала його життя

    Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам

    Звертаюсь як мама до мам всієї України!

    Жінка на фото прикрила собою маля, і врятувала його життя.

    Нас, таких, десятки тисяч.

    Всі ми заручники безглуздості і жорстокості окупанта.

    Звертаюсь до мешканок ПРИЛЕГЛИХ до бойових дій населених пунктів. Будь ласка, евакуюйтесь в безпечні регіони країни. Не чекайте, поки прилетить у ваше село чи місто.

    Багато з вас боїться кудись їхати і воліє залишатися вдома до миті, поки агресор не приїде танком на ваш город або не поцілить у ваш дім. Не чекайте цього.

    Краще жити в спортзалі школи, але ЖИТИ.

    Вчора поховали дворічну дитину, яка загинула через обстріл умовно безпечного населеного пункту. Цього можна було б уникнути, якби мама ВЧАСНО подбала про евакуацію.

    Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам.

    Наші збройні сили роблять все від них залежне, аби не дати оркам пройти далі вглиб країни. Наша тероборона захищає наші домівки. Полегшіть їм життя – тимчасово їдьте туди, де ситуація більш контрольована. Не ставайте живим щитом окупантам.

    Мами всіх міст-героїв, які зараз мріють опинитись в безпеці зі своїми малюками, закликають вас: поки є можливість виїхати – їдьте. Бо може статися так, що це вікно можливості закриється.

    Обіймайте своїх дітей. І їдьте. В спортзал школи, де зробили прихисток, в наметове містечко біля кордону, до знайомих на Закарпаття. Їдьте. Не чекайте.

    Слава Україні та кожній мамі, яка оберігає життя.

    Джерело: блог Ольги Василевської-Смаглюк

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село