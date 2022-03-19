Не чекайте, поки окупант зайде у ваше село
Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам
Звертаюсь як мама до мам всієї України!
Жінка на фото прикрила собою маля, і врятувала його життя.
Нас, таких, десятки тисяч.
Всі ми заручники безглуздості і жорстокості окупанта.
Звертаюсь до мешканок ПРИЛЕГЛИХ до бойових дій населених пунктів. Будь ласка, евакуюйтесь в безпечні регіони країни. Не чекайте, поки прилетить у ваше село чи місто.
Багато з вас боїться кудись їхати і воліє залишатися вдома до миті, поки агресор не приїде танком на ваш город або не поцілить у ваш дім. Не чекайте цього.
Краще жити в спортзалі школи, але ЖИТИ.
Вчора поховали дворічну дитину, яка загинула через обстріл умовно безпечного населеного пункту. Цього можна було б уникнути, якби мама ВЧАСНО подбала про евакуацію.
Подумайте про своїх дітей. Ви потрібні їм, а вони – вам.
Наші збройні сили роблять все від них залежне, аби не дати оркам пройти далі вглиб країни. Наша тероборона захищає наші домівки. Полегшіть їм життя – тимчасово їдьте туди, де ситуація більш контрольована. Не ставайте живим щитом окупантам.
Мами всіх міст-героїв, які зараз мріють опинитись в безпеці зі своїми малюками, закликають вас: поки є можливість виїхати – їдьте. Бо може статися так, що це вікно можливості закриється.
Обіймайте своїх дітей. І їдьте. В спортзал школи, де зробили прихисток, в наметове містечко біля кордону, до знайомих на Закарпаття. Їдьте. Не чекайте.
Слава Україні та кожній мамі, яка оберігає життя.
Джерело: блог Ольги Василевської-Смаглюк