Окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені (відео)

Храм дуже пошкоджений

Окупанти вгатили снарядом по храму в Ірпені

До зруйнованих внаслідок ворожих атак храмів додався ще один. Цього разу снаряд окупантів потрапив в храм УПЦ МП в Ірпені, що на Київщині. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що ворог втрачає позиції на підступах до Києва. Проте він продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру.

«Ворог втрачає позиції на підступах до Києва, але продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру з крупнокаліберної артилерії, танків та мінометів. Після чергового обстрілу сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені», – зазначається у повідомленні.

Будівля, яка стояла на подвір'ї, повністю знищена, сам храм – дуже пошкоджений.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти та історичні місця в Україні. Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви. До слова, у Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ.