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    Окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені (відео)

    Окупанти обстріляли храм на Київщині - Окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені (відео)
    Окупанти обстріляли храм на Київщині
    фото скріншот відео

    Храм дуже пошкоджений

    Окупанти вгатили снарядом по храму в Ірпені

    До зруйнованих внаслідок ворожих атак храмів додався ще один. Цього разу снаряд окупантів потрапив в храм УПЦ МП в Ірпені, що на Київщині. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    У Міноборони зазначили, що ворог втрачає позиції на підступах до Києва. Проте він продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру.

    «Ворог втрачає позиції на підступах до Києва, але продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру з крупнокаліберної артилерії, танків та мінометів. Після чергового обстрілу сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені», – зазначається у повідомленні.

    Будівля, яка стояла на подвір'ї, повністю знищена, сам храм – дуже пошкоджений.

    Нагадаємо, російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти та історичні місця в Україні. Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви. До слова, у Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ.

    Теги: росія окупанти церква війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені (відео)