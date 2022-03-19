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    Загарбники продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною – СБУ

    Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню - Загарбники продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною – СБУ
    Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню
    фото: ЗСУ

    На перехоплених розмовах СБУ чути, що в путінській армії почався повний хаос

    В російських окупантів в Україні є лише три варіанти: загинути, здатися в полон або втекти назад до себе в Росію. Правда для третього варіанту доводиться самостійно калічити себе. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

    Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову загарбника зі своєю родиною. Цього разу той скаржився, що росіяни самі стріляють в себе, щоб потрапити в лікарню. І таким чином не лише уникнути бою з українською армією, але й загалом вижити. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води та зброї.

    На перехоплених розмовах СБУ чути, що в путінській армії почався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті.

    «Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь», – говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися.

    Дружина загарбника радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати: «Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь», – цитує СБУ .

    «Невідомо, чи скористається вояка такою порадою. Але можемо сказати одне: зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір: ламати собі ноги чи загинути. Або ж – просто здатися в полон», – йдеться у повідомленні СБУ.

    Як раніше повідомлялося, російські військові починають відмовлятися від участі у бойових діях на території України. Загарбники масово тікають та навіть калічать себе.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Загарбники продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною – СБУ