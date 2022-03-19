Окупанти надягають на маріупольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників

Біла пов'язка на руці – один із розпізнавальних символів окупантів

Російські окупанти у Маріуполі надягають на мешканців міста білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами. Про це інформує полк «Азов».

За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі стрічки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

В Азові наголошують, що таким чином путінська армія ховається за цивільними, наражаючи їх на додаткову небезпеку.

Адже білими пов'язками росіяни визначають своїх військових. Біла пов'язка на руці – один із розпізнавальних символів окупантів.

Як відомо, вранці 19 березня бійці полку «Азов» провели спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. «Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. До слова, президент Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами