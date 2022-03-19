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    Події в Україні

    Окупанти надягають на маріупольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників

    Білими пов'язками росіяни визначають своїх військових - Окупанти надягають на маріупольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників
    Білими пов'язками росіяни визначають своїх військових
    фото з відкритих джерел

    Біла пов'язка на руці – один із розпізнавальних символів окупантів

    Російські окупанти у Маріуполі надягають на мешканців міста білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами. Про це інформує полк «Азов».

    За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі стрічки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

    В Азові наголошують, що таким чином путінська армія ховається за цивільними, наражаючи їх на додаткову небезпеку.

    Адже білими пов'язками росіяни визначають своїх військових. Біла пов'язка на руці – один із розпізнавальних символів окупантів.

    Як відомо, вранці 19 березня бійці полку «Азов» провели спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

    Нагадаємо, раніше під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. «Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. До слова, президент Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами

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    Теги: росія окупанти ГРУ армія війна Азов Україна президент населення окупація #stoprussia
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    Окупанти надягають на маріупольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників