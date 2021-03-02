Грабіжники вчинили збройний напад на київський хлібний кіоск

Невідомі нападники забрали весь виторг – три тисячі гривень

Двоє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на кіоск «Київхліб», розташований у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що подія сталася 1 березня приблизно о 19:30. У кіоску на вулиці Каштановій у цей час перебувала лише 55-річна продавчиня.

«До павільйону підійшли двоє чоловіків. Один із них залишився біля дверей, стежив, щоб ніхто не зайшов, а другий перестрибнув стійку і почав вимагати у жінки віддати всі гроші», – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, злочинець погрожував жінці холодною зброєю і тому безперешкодно забрав три тисячі гривень – усю виручку за день. Після цього грабіжники втекли.

Учасникам розбійного нападу приблизно по 40 років, вони були в темному одязі, шапках і масках.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, учора поліцейським вдалося затримати двох молодих людей, що пограбували кіоск мікрокредитної організації на проспекті Перемоги.