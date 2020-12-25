Справа Татарова: НАБУ порушило справу через втручання Венедіктової

В ЄРДР внесене провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника Офісу президента Олега Татарова.

Про це в програмі hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За його словами, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів».

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

«Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — ред.). У них на це пішло десь два тижні», – сказав він.

Тоді, 2 грудня, НАБУ звинуватило Венедіктову у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що генпрокурор не мала права змінювати групу прокурорів.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.

«Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова – ред.) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів – ред.)», – зазначив він.

До слова, напередодні Татаров пригрозив покарати главу НАБУ, який «зарвався».

Нагадаємо, у четвер Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу.

Як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд, тому Печерський суд таких рішень ухвалювати не може. За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях.

Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року.

Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.