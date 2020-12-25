Справа Татарова: НАБУ порушило справу через втручання Венедіктової
В ЄРДР внесене провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника Офісу президента Олега Татарова.
Про це в програмі hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
За його словами, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів».
Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.
За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.
«Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — ред.). У них на це пішло десь два тижні», – сказав він.
Тоді, 2 грудня, НАБУ звинуватило Венедіктову у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що генпрокурор не мала права змінювати групу прокурорів.
Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.
«Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова – ред.) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів – ред.)», – зазначив він.
До слова, напередодні Татаров пригрозив покарати главу НАБУ, який «зарвався».
Нагадаємо, у четвер Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.
Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу.
Як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд, тому Печерський суд таких рішень ухвалювати не може. За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях.
Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.
18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.
21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.
2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.
НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.
Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.