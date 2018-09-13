Автокомпанія зняла фантастичний рекламний ролик у Києві (фото, відео)
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Фото: Anna Turcheena, Facebook
Зйомки ролика за участю танцюристів українського колективу Apache Crew
У рекламі Lexus на відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто
Автомобільна компанія Lexus зняла рекламний ролик у центрі Києва.
На кадрах ролика можна побачити вулиці Подолу, Поштову та Софійську площу, а також Хрещатик. На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто.
Режисером ролика став Люк Хуксхем. Спецефектами займалася українська продакшн-студія Radioaktive Film, відома роботою над рекламними роликами та кліпами для виконавців Coldplay, Hurts та інших.
У зйомках взяли участь танцюристи українського колективу Apache Crew.
Фото: Anna Turcheena, Facebook
Як повідомлялося, відома британська металкор група Bring Me the Horizon зняла кліп в Києві.
Джерело: Громадське