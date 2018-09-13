Автокомпанія зняла фантастичний рекламний ролик у Києві (фото, відео)



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Фото: Anna Turcheena, Facebook Зйомки ролика за участю танцюристів українського колективу Apache Crew

У рекламі Lexus на відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто

Автомобільна компанія Lexus зняла рекламний ролик у центрі Києва.

На кадрах ролика можна побачити вулиці Подолу, Поштову та Софійську площу, а також Хрещатик. На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто.

Режисером ролика став Люк Хуксхем. Спецефектами займалася українська продакшн-студія Radioaktive Film, відома роботою над рекламними роликами та кліпами для виконавців Coldplay, Hurts та інших.

У зйомках взяли участь танцюристи українського колективу Apache Crew.

Як повідомлялося, відома британська металкор група Bring Me the Horizon зняла кліп в Києві.

Джерело: Громадське