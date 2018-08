Британська група зняла кліп у Києві



Кліп знімали в Жовтневому палаці

Відома британська металкор група Bring Me the Horizon зняла кліп в Києві. Відеоряд створили для композиції Mantra, яка увійде в новий альбом колективу під назвою Amo.

Це перша відеоробота музикантів за два роки.

Кліп знімали в Жовтневому палаці. Одну з головних ролей в ролику зіграла відома українська актриса Вікторія Варлей. Раніше Варлей знімалася в кліпі іншої відомої групи - Hurts.

Bring Me the Horizon - металкор група з Йоркшира, заснована в 2004 році. У складі колективу: Олівер Сайкс, Лі Маліа, Метт Кін, Метт Ніколлс і Джордан Фіш. На даний момент група має п'ять випущених повноформатних альбомів і три міні-альбому. Протягом кар'єри учасники намагалися експериментувати зі звучанням: ранні релізи мали більш важкий звук і були класифіковані як дезкор і металкор. Пізніше в звучання групи додалися елементи мелодійного хардкору, альтернативного, електронного та пост-року. Назва група отримала з фрази капітана Джека Горобця в «Піратах Карибського моря», який в одній з частин сказав: «Now bring me that horizon». Новий альбом колективу під назвою Amo (любов по-португальськи) вийде 11 січня 2019 року.

Джерело: Інформатор