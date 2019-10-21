  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київ опустився густий туман (фото)

    • Розсилка
    Видимість на дорогах не перевищує 500 м - На Київ опустився густий туман (фото)
    Видимість на дорогах не перевищує 500 м
    Фото: Главком

    У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

    У понеділок, 21 жовтня, вранці з утримання у першій половині дня у Києві та столичній області сильний туман.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). 

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    На Київ опустився густий туман (фото)
    Фото: Главком

    Нагадаємо, 16 жовтня вранці у Києві теж спостерігався густий туман.

    Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр рекорд повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ