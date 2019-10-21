На Київ опустився густий туман (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видимість на дорогах не перевищує 500 м Фото: Главком

У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

У понеділок, 21 жовтня, вранці з утримання у першій половині дня у Києві та столичній області сильний туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 16 жовтня вранці у Києві теж спостерігався густий туман.

Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.