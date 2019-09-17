Балух розраховує отримати житло на правому березі Києва



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Володимир Балух

Нове місце для проживання Балух обрав після поради друзів-переселенців з Криму

Звільнений з російського полону Володимир Балух отримає житло па правому березі Києва. Таке місце він обрав після поради друзів-переселенців з Криму.

Про це Балух розповів в ефірі «Еспресо.TV»

Він зазначив, що була конкретна розмова з того приводу, який склад родини та питання у якому місті та районі, Володимир хотів би отримати житло.

«Сказав не одразу, бо я не киянин. Після того, як порадився з друзями, після спілкування з переселенцями, вирішили, що це буде правий берег Дніпра» - зазначив Балух.

Напередодні кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав.

Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія».

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.