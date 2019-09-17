  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Балух розраховує отримати житло на правому березі Києва

    • Розсилка
    Володимир Балух&nbsp; - Балух розраховує отримати житло на правому березі Києва
    Володимир Балух 

    Нове місце для проживання Балух обрав після поради друзів-переселенців з Криму

    Звільнений з російського полону Володимир Балух отримає житло па правому березі Києва. Таке місце він обрав після поради друзів-переселенців з Криму.

    Про це Балух розповів в ефірі «Еспресо.TV»

    Він зазначив, що була конкретна розмова з того приводу, який склад родини та питання у якому місті та районі, Володимир хотів би отримати житло.

    «Сказав не одразу, бо я не киянин. Після того, як порадився з друзями, після спілкування з переселенцями, вирішили, що це буде правий берег Дніпра» - зазначив Балух.

    Напередодні кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав.

    Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

    Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія».

    Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    Читайте також
    Крим Київ нерухомість політв’язні житло Володимир Балух квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ