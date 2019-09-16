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    Балух: Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду до СІЗО

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    Пресконференція Володимира Балуха - Балух: Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду до СІЗО
    Пресконференція Володимира Балуха

    У Володимира Балуха після звільнення постійно болять суглоби та голова, через холод, який він був змушений терпіти у камері (менше 16 градусів), а також через велику кількість ударів електрошокером

    Кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав. Про це він повідомив під час пресконференції, передає УНН.

    «Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду сюди (до Тверського СІЗО, - ред.). Була так названа прийомка, жорстка, з фізичним насиллям. Їх було чоловік 8-10, я їх не бачив, тому що били сзаду. Не буду стверджувати, хто бив. Били по ногах, нирках, по голові. Я знаходився обличчям до стіни в розтягнутому вигляді, розтягнутому до болю, майже у шпагаті», — розповідає Балух.

    Активіст показав свою ногу, яка постраждала від удару ногою під час «прийомки», де його роздягли, дали робу, а після цього відправили на карантин. Йому дали 15 діб, за те, що наче він не привітався з працівником адміністрації.

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    Балух також зазначив, що у Тверському СІЗО № 1 був медик, який пропонував мазати йодом місця ураження, міряти тиск та температуру, проте дозволяв подібне насилля.

    «Я відмовлявся від медичних послуг, я не беру їх із таких рук», — зазначив Балух.

    У Володимира Балуха після звільнення постійно болять суглоби та голова, через холод, який він був змушений терпіти у камері (менше 16 градусів), а також через велику кількість ударів електрошокером.

    Зазначимо, захист через суд вимагатиме компенсації моральної шкоди Володимиру Балуху.

    Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

    Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія».

    Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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