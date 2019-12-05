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    Одеська мерія оприлюднила список постраждалих під час пожежі

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    27 постраждалих розміщені в шести медичних закладах Одеси - Одеська мерія оприлюднила список постраждалих під час пожежі
    27 постраждалих розміщені в шести медичних закладах Одеси

    Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Віцемер виклав список на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що 27 постраждалих розміщені в шести медичних закладів міста.

    Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС.

    Обласна дитяча клінічна лікарня:

    • Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
    • Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
    • Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
    • Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.н.
    • Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
    • Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.
    • Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

    Міська дитяча клінічна лікарня №3:

    • Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.
    • Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
    • Владимирова Вікторія Юріївна
    • Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.

    Міська клінічна лікарня №1:

    • Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
    • Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.
    • Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н., ДСНС
    • Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
    • Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
    • Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС
    • Загибла, 17 років

    Міська клінічна лікарня №11:

    • Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладачка коледжу),
    • Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

    Міська клінічна лікарня №10:

    • Рокіна  Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.
    • Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
    • Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.

    Клініка Медуніверситету:

    • Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
    • Попова Наталія Петрівна 68 років
    • Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)
    • Морозюк Вадим Вікторович 1991 р., ДСНС
    • Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.

    Як відомо, Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

    Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

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