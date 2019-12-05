Одеська мерія оприлюднила список постраждалих під час пожежі



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27 постраждалих розміщені в шести медичних закладах Одеси

Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Віцемер виклав список на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що 27 постраждалих розміщені в шести медичних закладів міста.

Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.

Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.

Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.н.

Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.

Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.

Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.

Владимирова Вікторія Юріївна

Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.

Міська клінічна лікарня №1:

Глазкова Любов Сергіївна, 58 років

Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.

Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н., ДСНС

Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС

Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС

Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС

Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11:

Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладачка коледжу),

Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

Рокіна Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.

Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.

Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.

Клініка Медуніверситету:

Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років

Попова Наталія Петрівна 68 років

Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)

Морозюк Вадим Вікторович 1991 р., ДСНС

Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.

Як відомо, Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.

Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.