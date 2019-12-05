Одеська мерія оприлюднила список постраждалих під час пожежі
Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС
Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Віцемер виклав список на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що 27 постраждалих розміщені в шести медичних закладів міста.
Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС.
Обласна дитяча клінічна лікарня:
- Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
- Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
- Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
- Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.н.
- Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
- Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.
- Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.
Міська дитяча клінічна лікарня №3:
- Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.
- Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
- Владимирова Вікторія Юріївна
- Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.
Міська клінічна лікарня №1:
- Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
- Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.
- Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н., ДСНС
- Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
- Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
- Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС
- Загибла, 17 років
Міська клінічна лікарня №11:
- Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладачка коледжу),
- Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС
Міська клінічна лікарня №10:
- Рокіна Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.
- Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
- Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.
Клініка Медуніверситету:
- Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
- Попова Наталія Петрівна 68 років
- Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)
- Морозюк Вадим Вікторович 1991 р., ДСНС
- Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.
Як відомо, Пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 29 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.
Станом на вечір середи місцезнаходження ще 13 осіб залишалося невідомим.
Рятувальники ввечері 4 грудня ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.