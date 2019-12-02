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    Новини

    У Києві облаштовано понад 20 пунктів обігріву (адреси)

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    У Києві облаштовано понад 20 пунктів обігріву (адреси)

    У пунктах обігріву можна відпочити та зігрітися

    На базах територіальних центрів соціального обслуговування у дев’яти районах Києва облаштовано 21 пункт обігріву. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації.

    У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття. Деякі пункти забезпечують телефонним зв’язком та надають медичні послуги.

    Пункти обігріву у Києві у зимовий період 2019-2020 рр., облаштовані Департаментом соціальної політики

    Район

    (назва закладу)

     

    Місцезнаходження

    Послуги,

    що надаються

    Часи

    роботи

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва

    вул. Вербицького, 9-І

    Чай, печиво, банк одягу

    У робочі дні з 09:00 до 18:00,

    у п’ятницю з 09:00 до 16:45

    Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва

    вул. В. Беретті, 18

    Чай, печиво, банк одягу

    У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників.

    Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва

    вул. Курнатовського, 7-А (ІІІ корпус)

    Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком

    У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45

     

    Відділення Територіального центру соціального обслуговування «Березняки»

    вул. Березняківська, 6-А

     

    Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком

    У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45

    Київська міська клінічна лікарня № 2

    вул. Краківська, 13

    Чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком

     

    Надання медичних послуг

     

    Забезпечення гарячим харчуванням:

     

    Поруч із Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (вул.

    Курнатовського, 7-А), із 13:00 до 14:00.

     

    На перетині вулиць Попудренка, 26/9 та б-ру Праці,

    із 13:00 до 14:00

    Цілодобово

    Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

    вул. Озерна, 18-А

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва

    бульвар Дружби народів, 32-А

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 09:00 до 17:00

    Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва

    вул. Борисоглібська, 8/13

    пров. Бондарський, 19

    вул. Галицька, 13

    вул. Мостицька, 14

    вул. М. Гречка, 10-В

    вул. Кирилівська, 115/3

    вул. Світлицького, 24-А

    вул. Бестужева, 32

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 09:00 до 17:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:00

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

    вул. Жмеринська, 22-А;

    вул. Чорнобильська, 9

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва

     

    бульвар Вацлава Гавела, 83-А

     

    вул. Волинська, 2

     

    вул. Суздальська, 4/6

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45

    Будинок соціального піклування

     

    вул. Суздальська, 4/6

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району                м. Києва

    вул. Сальського, 33

    Чай, печиво, банк одягу.

    У робочі дні з 09:00 до 18:00

    Як повідомлялося, 2 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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