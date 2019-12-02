У Києві облаштовано понад 20 пунктів обігріву (адреси)



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У пунктах обігріву можна відпочити та зігрітися

На базах територіальних центрів соціального обслуговування у дев’яти районах Києва облаштовано 21 пункт обігріву. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації.

У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття. Деякі пункти забезпечують телефонним зв’язком та надають медичні послуги.

Пункти обігріву у Києві у зимовий період 2019-2020 рр., облаштовані Департаментом соціальної політики

Район (назва закладу) Місцезнаходження Послуги, що надаються Часи роботи Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва вул. Вербицького, 9-І Чай, печиво, банк одягу У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45 Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва вул. В. Беретті, 18 Чай, печиво, банк одягу У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників. Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва вул. Курнатовського, 7-А (ІІІ корпус) Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45 Відділення Територіального центру соціального обслуговування «Березняки» вул. Березняківська, 6-А Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45 Київська міська клінічна лікарня № 2 вул. Краківська, 13 Чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком Надання медичних послуг Забезпечення гарячим харчуванням: Поруч із Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Курнатовського, 7-А), із 13:00 до 14:00. На перетині вулиць Попудренка, 26/9 та б-ру Праці, із 13:00 до 14:00 Цілодобово Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації вул. Озерна, 18-А Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва бульвар Дружби народів, 32-А Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 09:00 до 17:00 Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва вул. Борисоглібська, 8/13 пров. Бондарський, 19 вул. Галицька, 13 вул. Мостицька, 14 вул. М. Гречка, 10-В вул. Кирилівська, 115/3 вул. Світлицького, 24-А вул. Бестужева, 32 Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 09:00 до 17:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:00 Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва вул. Жмеринська, 22-А; вул. Чорнобильська, 9 Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва бульвар Вацлава Гавела, 83-А вул. Волинська, 2 вул. Суздальська, 4/6 Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45 Будинок соціального піклування вул. Суздальська, 4/6 Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва вул. Сальського, 33 Чай, печиво, банк одягу. У робочі дні з 09:00 до 18:00

Як повідомлялося, 2 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.