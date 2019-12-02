У Києві облаштовано понад 20 пунктів обігріву (адреси)
У пунктах обігріву можна відпочити та зігрітися
На базах територіальних центрів соціального обслуговування у дев’яти районах Києва облаштовано 21 пункт обігріву. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації.
У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття. Деякі пункти забезпечують телефонним зв’язком та надають медичні послуги.
Пункти обігріву у Києві у зимовий період 2019-2020 рр., облаштовані Департаментом соціальної політики
|
Район
(назва закладу)
|
Місцезнаходження
|
Послуги,
що надаються
|
Часи
роботи
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва
|
вул. Вербицького, 9-І
|
Чай, печиво, банк одягу
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00,
у п’ятницю з 09:00 до 16:45
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
вул. В. Беретті, 18
|
Чай, печиво, банк одягу
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників.
|
Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
вул. Курнатовського, 7-А (ІІІ корпус)
|
Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45
|
Відділення Територіального центру соціального обслуговування «Березняки»
|
вул. Березняківська, 6-А
|
Чай, печиво, банк одягу, забезпечення телефонним зв’язком
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45
|
Київська міська клінічна лікарня № 2
|
вул. Краківська, 13
|
Чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком
Надання медичних послуг
Забезпечення гарячим харчуванням:
Поруч із Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (вул.
Курнатовського, 7-А), із 13:00 до 14:00.
На перетині вулиць Попудренка, 26/9 та б-ру Праці,
із 13:00 до 14:00
|
Цілодобово
|
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
|
вул. Озерна, 18-А
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва
|
бульвар Дружби народів, 32-А
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 09:00 до 17:00
|
Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва
|
вул. Борисоглібська, 8/13
пров. Бондарський, 19
вул. Галицька, 13
вул. Мостицька, 14
вул. М. Гречка, 10-В
вул. Кирилівська, 115/3
вул. Світлицького, 24-А
вул. Бестужева, 32
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 09:00 до 17:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:00
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва
|
вул. Жмеринська, 22-А;
вул. Чорнобильська, 9
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00 та цілодобово у період низьких температурних показників
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва
|
бульвар Вацлава Гавела, 83-А
вул. Волинська, 2
вул. Суздальська, 4/6
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45
|
Будинок соціального піклування
|
вул. Суздальська, 4/6
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 08:30 до 17:30, у п’ятницю з 08:00 до 16:45
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
вул. Сальського, 33
|
Чай, печиво, банк одягу.
|
У робочі дні з 09:00 до 18:00
Як повідомлялося, 2 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.