Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)



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Пожежа у бізнес-центра на Харківському шосе Фото: Главком

Пожежа виникла у будівлі «Modnavilla»

У вівторок, 2 квітня, вранці сталася пожежа у бізнес-центрі на Харківському шосе, 201/203 неподалік станції метро «Бориспільська».

Густий чорний дим валить із будівлі бізнес-центру «Modnavilla», повідомляють у соцмережі.

На місці працюють вогнеборці ДСНС і швидка допомога.

Інформація про постраждалих і причини загоряння уточнюється.

Як повідомлялося, 1 квітня у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській, 11, в автомобілі ВАЗ 2106 виникла пожежа. Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття, двигун та в поруч припаркованому автомобілі Toyota пошкоджено ліву фару та бампер.