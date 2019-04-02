  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)

    • Розсилка
    Пожежа у бізнес-центра на Харківському шосе - Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)
    Пожежа у бізнес-центра на Харківському шосе
    Фото: Главком

    Пожежа виникла у будівлі «Modnavilla»

    У вівторок, 2 квітня, вранці сталася пожежа у бізнес-центрі на Харківському шосе, 201/203 неподалік станції метро «Бориспільська».

    Густий чорний дим валить із будівлі бізнес-центру «Modnavilla», повідомляють у соцмережі.

    На місці працюють вогнеборці ДСНС і швидка допомога.

    Інформація про постраждалих і причини загоряння уточнюється.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)
    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)
    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)
    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)
    Біля метро «Бориспільська» горить бізнес-центр (фото)

    Як повідомлялося, 1 квітня у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській, 11, в автомобілі ВАЗ 2106 виникла пожежа. Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття, двигун та в поруч припаркованому автомобілі Toyota пошкоджено ліву фару та бампер.  

    пожежа ДСНС метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ