Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)



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Охоронець тримає металеву парасольку над вуличним ліхтарем Фото: Вечірній Київ

Скульптури охоронця і собаки виконані вручну з металевих запчастин

Сталевий поліцейський із такою ж собакою тепер охороняють підходи до будівлі Головного управління Нацполіції у Києві, що на вулиці Володимирській, 15.

Для «нудного» казенного будинку це виявилося чудовою атракцією, пише «Вечірній Київ».

«Це – «напарник», ми так його називаємо, – говорить черговий поліцейський, що стоїть на варті поряд. – Він з’явився недавно, зроблений вручну з металевих запчастин. Скульптор говорив, що зробив свого поліцейського як символ охоронця порядку у стилі стім-панк. Вандали поки бояться наближатися до скульптури».

Символ охоронця в даному випадку металева парасолька над вуличним ліхтарем, що яскраво світить у ночі.

«Сталевим» його зробили тому, що поліцейські, особливо патрульні, мають бути дуже витривалими й мати «сталеві» нерви.

Скульптура поліцейського високої якості виконання, всі деталі підібрані, поєднані за допомогою зварювання та оброблені спеціальним антикорозійним покриттям. Чудово виконана й скульптура поліцейської вівчарки.

Стилізований світильник працює з настанням темноти й освітлює спеціальний інформаційний стенд поліції, який працює у тестовому режимі.