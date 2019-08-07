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    Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)

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    Охоронець тримає металеву&nbsp;парасольку над вуличним ліхтарем - Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)
    Охоронець тримає металеву парасольку над вуличним ліхтарем
    Фото: Вечірній Київ

    Скульптури охоронця і собаки виконані вручну з металевих запчастин

    Сталевий поліцейський із такою ж собакою тепер охороняють підходи до будівлі Головного управління Нацполіції у Києві, що на вулиці Володимирській, 15. 

    Для «нудного» казенного будинку це виявилося чудовою атракцією, пише «Вечірній Київ».

    «Це – «напарник», ми так його називаємо, – говорить черговий поліцейський, що стоїть на варті поряд. – Він з’явився недавно, зроблений вручну з металевих запчастин. Скульптор говорив, що зробив свого поліцейського як символ охоронця порядку у стилі стім-панк. Вандали поки бояться наближатися до скульптури».

    Символ охоронця в даному випадку металева парасолька над вуличним ліхтарем, що яскраво світить у ночі.

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    «Сталевим» його зробили тому, що поліцейські, особливо патрульні, мають бути дуже витривалими й мати «сталеві» нерви.

    Скульптура поліцейського високої якості виконання, всі деталі підібрані, поєднані за допомогою зварювання та оброблені спеціальним антикорозійним покриттям. Чудово виконана й скульптура поліцейської вівчарки. 

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    Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)
    Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)
    Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)
    Біля столичного главку поліції з’явилися сталеві охоронці (фото)

    Стилізований світильник працює з настанням темноти й освітлює спеціальний інформаційний стенд поліції, який працює у тестовому режимі.

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