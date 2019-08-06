На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)



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Зловмисників затримано Фото: Нацполіція

Група осіб у камуфляжній формі намагалася захопити приміщення

На територію сміттєзвалища у селі Проліски Бориспільського району проникла група осіб у камуфляжній формі і намагалася захопити приміщення та блокувати роботу персоналу. Інформація про напад надійшла на спецлінію «102» від охоронця.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами охоронця, на територію проникли особи та, погрожуючи йому зброєю, побили – нанесли удари по голові та тулубу. Також забрали мобільний телефон і гаманець.

На місце події прибули спецпризначенці і затримали зловмисників на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У нападників вилучили зброю, розкладний металевий ніж, кастет з електрошокером, рацію, балончик, мобільні телефони, банківські картки, особисті документи, а також три автомобілі.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.206 (Протидія законній господарській діяльності) та за ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочинів та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.