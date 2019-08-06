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    На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)

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    Зловмисників затримано - На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)
    Зловмисників затримано
    Фото: Нацполіція

    Група осіб у камуфляжній формі намагалася захопити приміщення

    На територію сміттєзвалища у селі Проліски Бориспільського району проникла група осіб у камуфляжній формі і намагалася захопити приміщення та блокувати роботу персоналу. Інформація про напад надійшла на спецлінію «102» від охоронця.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

    За словами охоронця, на територію проникли особи та, погрожуючи йому зброєю, побили – нанесли удари по голові та тулубу. Також забрали мобільний телефон і гаманець. 

    На місце події прибули спецпризначенці і затримали зловмисників на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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    У нападників вилучили зброю, розкладний металевий ніж, кастет з електрошокером, рацію, балончик, мобільні телефони, банківські картки, особисті документи, а також три автомобілі.  

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    На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)
    На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)
    На підприємство під Києвом скоєно розбійний напад (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.206 (Протидія законній господарській діяльності) та за ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Наразі зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочинів та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Триває слідство. 

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