На Печерську двоє іноземців «обчистили» автомобіль



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Крадіїв затримали «на гарячому» Фото: Нацполіція

Зловмисники шляхом сканування сигналізації проникли у салон автомобіля

У Печерському районі Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які відкрили чужий автомобіль і викрали з нього речі власника.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час відпрацювання Печерського району співробітники карного розшуку помітили підозрілих чоловіків. Вони ходили поблизу будинку на вулиці Гуцала поміж автомобілів та зазирали через вікна у салони.

Аби перевірити наміри незнайомців, правоохоронці почали стежити за ними.

«За кілька хвилин ми побачили, як чоловіки за допомогою спеціального електронного пристрою для сканування сигналізації відкрили одну з автівок та викрали особисті речі власника. А відтак крадіїв затримали «на гарячому», - розповів начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку Віталій Отрудько.

У подальшому на місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили викрадені речі, а саме сумку з особистими речами та відеореєстратор, а також знаряддя скоєння злочину – сканер.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – громадяни іншої держави, 1990 та 1985 років народження, раніше не судимі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

«29-річному фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, а стосовно іншого вирішується питання. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території Києва, а також законність їх перебування в Україні», - додав Отрудько.