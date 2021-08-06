Біля столичного вокзалу жінка влаштувала прання на тротуарі (відео)

Поблизу залізничного вокзалу Києва невідома жінка вирішила попрати одяг

Біля залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» невідома жінка влаштувала прання речей прямо на тротуарі. Відповідне відео опубліковане на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

«Трешак зі столичного центрального вокзалу. Жінка пере речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар... Люди терпляче обходять ці потоки», – йдеться в повідомленні.

Автор припускає, що жінка не має постійного місця проживання, а також може страждати психічними розладами.

Відео викликало неоднозначну реакцію у киян. У коментарях під публікацією думки розділилися: хтось переконує, що жінка не зробила нічого забороненого, інші подібним вчинком обурені.

Нагадаємо, останнім часом почастішали скарги киян на якість води з-під крана, зокрема на те, що вода має жовтуватий колір. На це відреагував «Київводоканал» і запевнив споживачів, що вся вода, яка подається компанією, безпечна з протиепідеміологічної точки зору і відповідає вимогам.

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