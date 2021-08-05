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    На Хрещатику на день буде обмежено рух транспорту

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    Дорожники виконають ремонт&nbsp;на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні - На Хрещатику на день буде обмежено рух транспорту
    Дорожники виконають ремонт на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні
    Фото з відкритих джерел

    На центральній вулиці Києва виконують поточний ремонт покриття

    Із 8:00 до 17:00 7 серпня на вулиці Хрещатик буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Хрещатику виконають поточний ремонт покриття. 7 серпня працюватимуть на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні.

    Роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, з 20:00 5 серпня до 5:00 6 серпня на вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі буде частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт.

    А з 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

    Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор Хрещатик
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    На Хрещатику на день буде обмежено рух транспорту