На Хрещатику на день буде обмежено рух транспорту
На центральній вулиці Києва виконують поточний ремонт покриття
Із 8:00 до 17:00 7 серпня на вулиці Хрещатик буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
На Хрещатику виконають поточний ремонт покриття. 7 серпня працюватимуть на ділянці від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні.
Роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за незручності.
Нагадаємо, з 20:00 5 серпня до 5:00 6 серпня на вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі буде частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт.
А з 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.
Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.
Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.