Заторів побільшає. Гаванський міст перекриють на чотири дні

Рух буде обмежено в напрямку Поштової площі

Із 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту в Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Гаванському мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Поштової площі (з вул. Набережно-Рибальської на вул. Набережно-Хрещатицьку).

Основну частину робіт заплановано виконати у вихідні, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, з 20:00 5 серпня до 5:00 6 серпня на вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі буде частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт.

Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.