«Київводоканал» запевняє, що жовта вода з-під крана безпечна

«Київводоканал» запевняє, що водопровідна вода у столиці цілком може використовуватись для пиття та приготування їжі

Останнім часом почастішали скарги киян на якість води з-під крана, зокрема на те, що вода має жовтуватий колір. На це відреагував «Київводоканал» і запевнив споживачів, що вся вода, яка подається компанією, безпечна з протиепідеміологічної точки зору і відповідає всім вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

За даними компанії, головна причина зміни кольору води - сезонне погіршення води у джерелах - річках Дніпро та Десна через кліматичні умови. «Зазвичай влітку якість води у річці завжди гірша ніж взимку через спеку та цвітіння водойм, але один рік може сильно відрізнятися від іншого. Наприклад, цьогоріч кліматичні умови призвели до погіршення якості води у порівнянні з минулим роком», – зазначив «Київводоканал».

«На жаль, різке погіршення якості води в джерелі вплинуло на кольоровість води, саме тому дехто з киян може спостерігати воду жовтуватого кольору. Але такий показник як кольоровість жодним чином не погіршує санітарно-хімічні та бактеріологічні показники води, така вода не є небезпечною для здоров'я та цілком придатна до використання. Зауважимо, що показник кольоровості залишається в межах, дозволених ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», – запевняє «Київводоканал».

Водночас, повідомляється, що «Київводоканал» вже скоригував технологію таким чином, щоб нормалізувати і цей показник (колір води), тож найближчими днями вода у кранах киян має стати прозорішою.

«Щодо впливу стану водопровідних мереж на якість води, зазначаємо, що у міських мережах вода майже не зазнає вторинного забруднення. Ми регулярно проводимо промивки мереж і аналізуємо якість води у контрольних точках, тож одразу усуваємо ситуації, які можуть викликати забруднення. Однак на якість води великою мірою впливає стан внутрішньобудинкових мереж, які не знаходяться в зоні відповідальності «Київводоканалу». Згідно із законодавством співвласники багатоквартирного будинку можуть за власним бажанням обрати організацію, яка обслуговуватиме мережі всередині будинку», – зазначив «Київводоканал».

При наявності сумнівів щодо якості води споживачі завжди можуть звернутись до диспетчерської за телефоном (044) 200-73-01 та залишити заявку на відбір проб.

Нагадаємо, нещодавно «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.