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    Думки вголос

    Столичний залізничний вокзал перетворився на огидну клоаку

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    На вокзалі неначе потрапляєш у 1993 рік - Столичний залізничний вокзал перетворився на огидну клоаку
    На вокзалі неначе потрапляєш у 1993 рік

    В це складно повірити, але всі ці речі відбуваються у Києві в наші дні

    Мовою оригіналу

    Сегодня, не выезжая из Киева, совершил погружение на социальное днище - вместе с ребятами из «Муниципальной варты» прогулялся по окрестностям железнодорожного вокзала. Сказать, что это клоака - значит, ничего не сказать.

    Сложно поверить, что в столице такое возможно. Район вокзала оброс коростой из стихийных рынков и грязных ларьков, в которых открыто продают паленую водку. Здесь словно вечный 1993 год. Асоциальные элементы, мусор, грязь, запах мочи. На самом вокзале другая напасть - нахальное воровство, как в африканских трущобах. За 2 часа, пока ходили по вокзалу, поступила информация о 3-х карманных кражах. Причём в одном случае пострадали туристы из Гонконга, у которых украли не только деньги, но и паспорта (хорошее у людей останется впечатление от нашей страны).

    У входа в метро на наших глазах какой-то бич потрошил ворованный женский кошелёк с кредитными карточками и водительскими правами, который он, вероятно, перед этим подобрал.

    Вокзал облюбовали ромские преступные группировки, которые безнаказанно годами занимаются карманными кражами на ЖД и в его окрестностях. Все происходит на глазах у полиции, но правоохранители так и не смогли навести порядок за все это время. Всех ворюг давно знают в лицо и по именам. Но это не мешает им в открытую заниматься своим ремеслом.

    Это позорная и совершенно недопустимая ситуация. Стыдно, что на главном вокзале страны и вокруг него такая клоака.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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