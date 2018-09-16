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    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)

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    Учасники змагань - Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Фото: kiev.informator.ua
    Учасники змагань

    Учасники намагались встановити світовий рекорд із найбільшої кількості учасників, що одночасно грають в гру «Що? Де? Коли?»

    У суботу, 15 вересня, в Києві пройшла масова гра «Що? Де? Коли?». На НСК «Олімпійський» намагалися встановити світовий рекорд із найбільшої кількості учасників, що одночасно грають в гру.

    Пограти в інтелектуальну гру на НСК прийшли близько 2000 чоловік. Однак світовий рекорд українцям побити так і не вдалося. Першість як і раніше належить Індії, де в 2017 році учасниками відразу стали 4 900 осіб.

    Але незважаючи на нерекордну кількість людей, знавці весело провели час. Ведучий зачитував учасникам 36 питань. Після командам з 6 чоловік давали 1 хвилину на обговорення. Після звукового сигналу відповідь, записана на спеціальному бланку, здавали асистентові. Після того, як всі команди здавали бланки, ведучий оголошував правильну відповідь.

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    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)
    Фото: kiev.informator.ua

    Всі рішення перевіряли члени журі. За кожну правильну відповідь команди отримували по 1 балу, а за неправильні відповіді бали не нараховували. В кінці заходу, підрахувавши набрані очки, вибрали команду-переможця.

    Джерело: Інформатор

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