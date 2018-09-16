Близько 2 тисяч людей грали інтелектом на НСК «Олімпійський» (фото)



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Фото: kiev.informator.ua Учасники змагань

Учасники намагались встановити світовий рекорд із найбільшої кількості учасників, що одночасно грають в гру «Що? Де? Коли?»

У суботу, 15 вересня, в Києві пройшла масова гра «Що? Де? Коли?». На НСК «Олімпійський» намагалися встановити світовий рекорд із найбільшої кількості учасників, що одночасно грають в гру.

Пограти в інтелектуальну гру на НСК прийшли близько 2000 чоловік. Однак світовий рекорд українцям побити так і не вдалося. Першість як і раніше належить Індії, де в 2017 році учасниками відразу стали 4 900 осіб.

Але незважаючи на нерекордну кількість людей, знавці весело провели час. Ведучий зачитував учасникам 36 питань. Після командам з 6 чоловік давали 1 хвилину на обговорення. Після звукового сигналу відповідь, записана на спеціальному бланку, здавали асистентові. Після того, як всі команди здавали бланки, ведучий оголошував правильну відповідь.

Всі рішення перевіряли члени журі. За кожну правильну відповідь команди отримували по 1 балу, а за неправильні відповіді бали не нараховували. В кінці заходу, підрахувавши набрані очки, вибрали команду-переможця.

Джерело: Інформатор