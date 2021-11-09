«Бориспіль» досі не оговтався від коронакризи: на скільки відновився пасажиропотік

За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів

У трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів «Борисполя» у жовтні були Туреччина, Єгипет, Німеччина

У жовтні 2021 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1 млн пасажирів, із них 653,5 тис. – пасажири регулярних рейсів, 377,5 тис. – нерегулярних. Про це повідомляє пресслужба летовища.

У порівнянні з докризовими показниками жовтня 2019 року (майже 1,5 млн) пасажиропотік відновився на 71%.

За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів. За аналогічний період 2019 року з аеропорту вилетіли та повернулися 13 млн пасажирів, тож у порівнянні з докризовими показниками кількість пасажирів відновилася на 61%.

У трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів «Борисполя» у жовтні Туреччина, Єгипет, Німеччина. Так, сумарно частка подорожуючих на рейсах до цих країн склала 51% від загальної кількості відправлених з аеропорту пасажирів.

При цьому, в десятку напрямків з найбільшим пасажиропотоком увійшли:

Анталія,

Шарм-Ель-Шейх,

Хургада,

Стамбул,

Амстердам,

Дубай,

Тель-Авів,

Барселона,

Анкара,

Відень.

Нагадаємо, що за 9 місяців 2021 року чистий прибуток аеропорту склав 189 млн грн.

У вересні 2021 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1,16 млн пасажирів