  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Бориспіль» досі не оговтався від коронакризи: на скільки відновився пасажиропотік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів - «Бориспіль» досі не оговтався від коронакризи: на скільки відновився пасажиропотік
    За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів
    фото з відкритих джерел

    У трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів «Борисполя» у жовтні були Туреччина, Єгипет, Німеччина

    У жовтні 2021 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1 млн пасажирів, із них 653,5 тис. – пасажири регулярних рейсів, 377,5 тис. – нерегулярних. Про це повідомляє пресслужба летовища.

    У порівнянні з докризовими показниками жовтня 2019 року (майже 1,5 млн) пасажиропотік відновився на 71%.

    За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів. За аналогічний період 2019 року з аеропорту вилетіли та повернулися 13 млн пасажирів, тож у порівнянні з докризовими показниками кількість пасажирів відновилася на 61%.

    У трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед пасажирів «Борисполя» у жовтні Туреччина, Єгипет, Німеччина. Так, сумарно частка подорожуючих на рейсах до цих країн склала 51% від загальної кількості відправлених з аеропорту пасажирів.

    При цьому, в десятку напрямків з найбільшим пасажиропотоком увійшли:

    • Анталія,
    • Шарм-Ель-Шейх,
    • Хургада,
    • Стамбул,
    • Амстердам,
    • Дубай,
    • Тель-Авів,
    • Барселона,
    • Анкара,
    • Відень.

    Нагадаємо, що за 9 місяців 2021 року чистий прибуток аеропорту склав 189 млн грн.

    У вересні 2021 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1,16 млн пасажирів

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Київщина аеропорт авіаперевезення карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Бориспіль» досі не оговтався від коронакризи: на скільки відновився пасажиропотік