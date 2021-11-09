У «Борисполі» з фальшивими Covid-сертифікатами попалися ще десять українців

Українці надають для перевірки як паперові, так і електронні Covid-сертифікати

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом підробки документів

8 листопада на території аеропорту «Бориспіль» десять осіб пред’явили правоохоронцям Covid-сертифікати з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

До слова, за минулий тиждень, з 1 до 7 листопада, столичні правоохоронці склали 1351 адміністративний матеріал за порушення правил карантину.

Читайте також: