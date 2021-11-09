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    У «Борисполі» з фальшивими Covid-сертифікатами попалися ще десять українців

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    Українці надають для перевірки як паперові, так і електронні&nbsp;Covid-сертифікати - У «Борисполі» з фальшивими Covid-сертифікатами попалися ще десять українців
    Українці надають для перевірки як паперові, так і електронні Covid-сертифікати
    фото з відкритих джерел

    Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом підробки документів

    8 листопада на території аеропорту «Бориспіль» десять осіб пред’явили правоохоронцям Covid-сертифікати з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    До слова, за минулий тиждень, з 1 до 7 листопада, столичні правоохоронці склали 1351 адміністративний матеріал за порушення правил карантину.

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    Теги: Національна поліція України Аеропорт Бориспіль Київщина вакцинація коронавірус
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    У «Борисполі» з фальшивими Covid-сертифікатами попалися ще десять українців